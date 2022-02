Uruguay recupera nivel de empleo previo a pandemia

Por Gerardo Laborde



MONTEVIDEO, (Agencia Xinhua). - El mercado laboral de Uruguay afianzó su recuperación en 2021, al lograr niveles previos a la pandemia del nuevo coronavirus, incluso con perspectiva de crecimiento salarial para el presente año, evaluó el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Ignacio Umpiérrez.

"La economía uruguaya no sólo recuperó la totalidad de los empleos que se perdieron durante los meses de marzo y abril de 2020 (unos 108.000), sino que a fines de 2021 tenía 9.000 empleos por encima de los niveles pre-pandemia", subrayó Umpiérrez en entrevista con Xinhua.

En diciembre pasado, la tasa de desempleo bajó al 7 por ciento de la Población Económicamente Activa, el menor registro en cuatro años, desde el 7,4 por ciento de noviembre, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgado esta semana.

"Los datos que presentó el INE fueron muy positivos, en línea con lo que venían mostrando los meses anteriores, lo cual reafirma que la tendencia de recuperación del mercado de trabajo se sostiene", afirmó el también economista.

"De los 50.000 empleos que se crearon en 2021, nueve de cada 10 empleos fueron en el interior. Es altamente plausible que los sectores agroindustriales, agroexportadores, hayan tenido una gran incidencia en esos números", estimó.

Sostuvo que esos sectores estuvieron particularmente "muy dinámicos" a lo largo de todo el 2021, además de tener "un gran efecto multiplicador sobre el resto de la economía, no solamente sobre el propio sector, sino también de encadenamiento sobre los servicios y comercios".

Las exportaciones uruguayas también tuvieron gran dinamismo en 2021, con un alza interanual del 43 por ciento liderada por carne bovina, celulosa, soya y lácteos.

Umpiérrez consideró que en la recuperación del empleo pudo tener incidencia elevada la construcción de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM, que implica una inversión millonaria y obras de infraestructura conexas, lo que "podría haber sido otro factor que incidió en las cifras".

La creación de puestos de trabajo, no obstante, se dio de manera dispar a lo largo del país, con departamentos afectados por la retracción del turismo y el cierre de fronteras, frente a los impactos positivos de UPM en la zona centro, así como por el arroz, la lechería y la ganadería en diferentes regiones.

Para el entrevistado, la economía uruguaya crecerá en torno al 3,3 por ciento en 2022 y se crearán en promedio unos 30.000 puestos de trabajo, al considerar la relación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo.

El gobierno del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, ha estimado que la economía del país sudamericano creció un 3,5 por ciento durante el año que acaba de concluir, cuyo dato oficial se dará a conocer en marzo próximo.

"Con este dinamismo del empleo y de la economía comienza a haber un espacio importante de mejora para la recuperación salarial", apuntó el economista.

El escenario permite al país acercarse al máximo de empleo de 2014, cuando terminaba el ciclo de precios elevados de las materias primas, según la consideración del entrevistado.

El investigador del CED mencionó, sin embargo, que pese a la mejora registrada en el mercado laboral aún hay desafíos importantes.

"No todos los empleos generados son de buena calidad. Existen casi 340.000 uruguayos con problemas de empleo y el punto de partida previo a la pandemia ya se encontraba deteriorado. Hacia adelante, la economía uruguaya estaría bastante mejor que lo que estuvo en el quinquenio previo, pero sin todavía llegar a los niveles del gran boom de los commodities (materias primas)", consideró Umpiérrez.