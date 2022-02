Dos choques múltiples, el mismo día, misma avenida

Siendo las 10.40 de la mañana de ayer, un vecino alertó a la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), que en la encrucijada que conforman la Av. Ernesto Salva y calle Ayacucho se había producido un accidente múltiple, entre tres automóviles, y que felizmente no había personas lesionadas.

Fueron partes de este siniestro vial una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre de 39 años identificado como Claudio V., domiciliado en esta ciudad; un automóvil Volkswagen Suran conducido por otro hombre de 39 años identificado como Gustavo A., también domiciliado en Rafaela; y por último, fue tercera parte, un automóvil Chevrolet Meriva conducido por Andrés V. de 35 años, también residente en esta.

Al no haber personas lesionadas se intercambiaron datos de seguro entre las partes y no hubo denuncia policial por este hecho.



OTRO CHOQUE

MÚLTIPLE

Por otra parte, otro accidente múltiple -también con tres participantes- se registró en la misma jornada del jueves, en la misma avenida, a escasos 200 metros del anterior.

En este suceso, personal policial se hizo presente en la intersección de Av. Ernesto Salva y calle Avanthay.

Formaron parte de este suceso vial una motocicleta marca Corven Energy 110 c.c., guiada por Lautaro Nicolás M., de 21 años, domiciliado en esta ciudad; por la segunda parte, una motocicleta Yamaha YBR 125 c.c., conducida por Francisco Roberto G., de 47 años, con residencia en Rafaela; y por la tercera parte, un automóvil Renault Logan, conducido por Mario Rodolfo S., de 69 años, también vecino de esta localidad.

De acuerdo a lo recabado todos lo vehículos circulaban en idéntico sentido, es decir por Av. Salva en sentido este-oeste y habrían impactado en fila.

Se hizo presente una ambulancia de Emergencias SIES 107, quien asistió a Lautaro Nicolás M., no diagnosticándole lesión alguna, registrándose sólo daños materiales en los vehículos.



MÁS SINIESTROS

VIALES

* Otro siniestro vial se produjo ayer, en jurisdicción de la Comisaría 1a., en calle Chile y Pueyrredón de nuestra ciudad. Resultaron partes del mismo

una motocicleta marca Honda modelo XR de color azul y blanca,

conducida por una mujer de 35 años y una camioneta marca Chevrolet,

modelo Cativa, guiada por un hombre de 49 años. Se comisionó a

personal de emergencias para la atención de la conductora del vehículo

de menor porte. Labor llevada a cabo por efectivos de Comisaría 1a.

* Asimismo, en el día de ayer, un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Sunchales, en la intersección de calles Rafaela y Córdoba. Fueron

partícipes del mismo, un automóvil marca Volkswagen Gol 1.6 sedán, de color gris, conducido por un hombre de 47 años, siendo la parte restante una bicicleta estilo playera de color verde agua, al mando de una mujer de 47 años. En el lugar se hizo presente personal de emergencias, quien trasladó a la conductora del birrodado hasta el nosocomio local, donde le diagnosticaron lesiones de carácter leves. Actuaciones llevadas a cabo por personal de la Comisaría N° 3.