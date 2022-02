Amistosos con derrotas ante Colón

Atlético de Rafaela, ya en la recta final de su pretemporada, con vistas a su debut en el próximo torneo "Malvinas Argentinas" de la Primera Nacional, se presentó ayer en la ciudad de Santa Fe para medirse, en dos amistosos, frente a Colón.

El "Sabalero" recibió a la "Crema" en el predio deportivo "4 de Junio" de la capital provincial, donde realizaron dos encuentros de 80 minutos de duración cada uno, con sendas victorias para Colón.

En el primer cotejo, que se inició a las 09:00, los santafesinos vencieron 1 a 0, con un gol marcado por Cristian Bernardi en la segunda etapa, formando los equipos de la siguiente manera:

Colón: Leonardo Burián; Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Cristian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Juan Sánchez Miño; Lucas Beltrán y Facundo Farías. DT: Julio César Falcioni.

Atlético: Julio César Salvá; Facundo Nadalín, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Mateo Castellano (74' Facundo Soloa), Emiliano Romero, Guillermo Funes (74' Matías Valdivia) y Ayrton Portillo; Claudio Bieler y Marco Borgnino (46' Alex Luna). DT: Rubén Darío Forestello.

Gol en el segundo tiempo: Cristian Bernardi (C).



EN EL SEGUNDO

A continuación se disputó el segundo encuentro pactado, en el que también se quedó con la victoria el equipo santafesino, en esa ocasión por 3 a 1.

Marcaron para el ganador Brian Farioli y Nicolás Leguizamón (2), en tanto que Facundo Castillón anotó el gol de los rafaelinos.

Para este compromiso, Forestello presentó esta formación: Agustín Grinóvero (Mayco Bergia); Bruno Riberi, Tomás Androetto, Jonathan Fleita y Roque Ramírez (Juan Flores); Gonzalo Alassia (Gonzalo Díaz), Facundo Soloa y Matías Valdivia (Santiago Colombatti); Facundo Castillón, Gonzalo Lencina (Bautista Tomatis) y Gino Albertengo.

Goles en el primer tiempo: Brian Farioli y Nicolás Leguizamón (C).

Goles en el segundo tiempo: Facundo Castillón (A) y Nicolás Leguizamón (C).