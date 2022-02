Fueron presentados los refuerzos de River

BUENOS AIRES, 5 (NA). - River Plate presentó ayer a sus nuevos refuerzos con la presencia del entrenador Marcelo Gallardo, quien avisó que pretenden "pelear por todos los frentes" con el plantel que armó el club de cara a la temporada 2022.

Gallardo estuvo en la presentación de Leandro González Pirez, Emanuel Mammana, Elías Gómez, Andrés Herrera, Mauricio Pochettino, Esequiel Barco y Juan Fernando Quintero.

"Cuando tenemos personas que aceptan un desafío importante, que llegan a una institución que tiene una exposición muy grande, lo que hacemos es no solo que esos jugadores se adapten a una estructura de equipo, sino que también se adapten a los valores de nuestra institución", aseguró el DT.

Gallardo indicó que: "la conformación de un gran plantel nos pone en el desafío de formar el mejor equipo, con un funcionamiento que nos identifique y pelear por todos los frentes. Ojalá tengamos un gran año por delante".

Luego el DT más ganador en la historia del club hizo referencia al mercado de pases que tuvo River en este 2022, y dijo que valora "el gran caudal de jugadores, con talento, con maduración para entrar a una estructura que hace una forma atractiva que nos gusta, nos hace sentir cómodos".

"Intentaré que el talento que tenemos funcione, que se le dé prioridad al trabajo", enfatizó el técnico riverplatense.

River afrontará este año la Copa Libertadores, la Liga Profesional y la Copa Argentina, por lo que se reforzó para disputar todos esos campeonatos.

"Nos estamos potenciando a nivel equipo para encarar muchas competencias. Tuvimos muchas lesiones, competimos en pandemia. Un gran plantel me da soluciones en diferentes etapas, pero jugando a lo mismo", enfatizó.

Gallardo evitó resaltar su labor al referirse a los dichos de varios jugadores que destacaban el hecho de que el DT los "potenciaba" y aseguró: "estamos en un momento donde conformamos lo que ya teníamos y potenciándonos como equipo para una gran cantidad de partidos que tenemos por delante".

"Mantuvimos el perfil en estos años, más allá de ganar o perder. Hemos sabido no perder el equilibrio, el foco de lo que significa seguir avanzando en una estructura que nos siga representando. Eso los futbolistas lo valoran", analizó.

En la presentación, realizada en el SUM del estadio Monumental, también estuvieron el presidente Jorge Brito, el vicepresidente Matías Patanian y el secretario técnico Enzo Francescoli.