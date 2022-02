"Wanchope" desafió al Consejo de Fútbol

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El delantero Ramón "Wanchope" Ábila le apuntó al Consejo de Fútbol de Boca Juniors comandado por Juan Román Riquelme al señalar que "no" les debe "nada" y no les tiene "miedo", a la vez que acusó a los integrantes del mismo de decir las cosas "por atrás" y les dio plazo hasta el próximo miércoles para "solucionar" su tema.

"Desde el 3 de enero que empecé a entrenar esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo, ni con mi representante, sigo acá, generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás", comenzó diciendo Ábila.

En un mensaje que publicó en su cuenta de la red social Instagram, añadió: "Por el cariño que le tengo a la gente de Boca y por las oportunidades que tengo de poder ir a otro club, sáquense un tema de encima que les molesta".

"Ya que para amenazar y sacar comunicados queriendo dejarme expuesto e internar dañar mi imagen por el motivo que ya todos conocen, les aviso que yo no les debo nada a ustedes, ni les tengo miedo. Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario", culminó.

Momentos antes en la cuenta de Twitter oficial de Boca, se publicó el parte firmado por el Departamento Médico de Fútbol Profesional del club de La Ribera en el cual se indicó: "Ramón Ábila: lesión grado uno del recto anterior".

Según trascendió, en la entidad quieren venderlo, mientras que varios clubes, entre ellos Independiente, Huracán y Colón de Santa Fe, intentaron llevárselo a préstamo.



HABLÓ ROMÁN

Juan Román Riquelme, el vicepresidente primero de Boca Juniors, advirtió que el delantero Ramón "Wanchope" Ábila "tiene que seguir cumpliendo con su contrato", luego de que el atacante salió a criticar duramente al Consejo de Fútbol por su situación futbolística.

"Me cuentan todo. No tengo redes sociales. Así que me enseñaron en mi casa que no puedo opinar cosas que no... solo de las que hablo personalmente. No me meto de redes sociales, no puedo opinar de cosas que no veo", expresó Riquelme en declaraciones televisivas.