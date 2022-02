Otro proyecto malogrado en un emblemático edificio desató nueva polémica en las redes

Como en la anterior oportunidad el disparador de la discusión actual fue una publicación del Licenciado Fernando Algaba en su cuenta y muchos de sus seguidores se “trenzaron” en un debate con posturas a favor y en contra.

Vale recordar que en el año 2012, el titular del dominio donde se levantan los ex Almacenes Ripamonti, Luis García Cullá, luego de décadas de desidia, intimaciones y cuantiosas multas por el abandono que presentaba el lugar, la existencia de todo tipo de plagas y animales que ponían en riesgo la salud de los vecinos, más el peligro de derrumbe por el deterioro de su estructura, lo llevaron, en algo que se pareció más a una maniobra para ganar tiempo que una verdadera intención, a presentar un proyecto para la construcción del Hotel de la Recova.

La iniciativa se presentó con bombos y platillos, fue recibida y aplaudida por toda la comunidad y hasta se avanzó, según reflejaba La Opinión, con una declaración de "proyecto especial" por parte del Concejo Municipal que le permitía construir un edificio con mayor altura que la permitida en el Código Urbano para el sector. Además, El Cuerpo aprobó un convenio para utilizar los túneles y el salón principal de ese futuro complejo.

Más adelante se informaba que: “a fin de mes o bien en abril comenzarán los trabajos de pilotaje de una torre que tendrá 9 pisos de altura y que demandará una inversión cercana a los 10 millones de dólares. La iniciativa contempla recuperar el histórico edificio, tanto los túneles o más modestamente sótano, el salón central con sus pisos y su techo, así como también la emblemática Recova. Precisamente para este plan de rescate el Municipio aportará 300 mil pesos y mano de obra a cambio de un convenio de uso por 25 años de las instalaciones, también aprobado durante la sesión de ayer, lo que permitirá organizar eventos culturales o recorridos turísticos”.

Pero, García Cullá, quien presentó la propuesta en sociedad con un importante grupo hotelero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hizo de nuevo y después de movilizar al Estado local para lograr exenciones y subsidios nuevamente dejó naufragar la iniciativa y los ex Almacenes Ripamonti continuaron su proceso ruinoso hasta que se le puso fin a la afrenta de su propietario con una expropiación dispuesta el año pasado por el Gobierno provincial y pronto comenzará un proceso de refuncionalización para ponerlo en valor.

Si bien la amplia mayoría de la instancia legislativa local estuvo a favor de los beneficios otorgados al empresario también hubo voces discordantes que se opusieron a las modificaciones y la ayuda del municipio y desconfiaron de las verdaderas intenciones del último “dueño” de los Almacenes Ripamonti y se sucedieron discusiones que una década después volvieron a cobrar vida.



OPINIONES ENCONTRADAS

“La Recova cuando se estaba construyendo el Hotel”, escribió en su cuenta Algaba y acompañó el texto con la imagen que se publica en esta nota, y enseguida aparecieron comentarios de quienes desconocían el proyecto y de quienes defendieron esta suerte de “revisionismo” de obras imponentes que se pensaron en lugares con rica una historia de la ciudad, y quienes lo criticaron por no exponer con exactitud lo sucedido.

“Que hotel? Jajajaja si nunca se construyó, solo se demolió y se arruinó!” fue la primera expresión y Algaba le dejó en claro que “no es para pelear … solo para aclarar que es una lastima haber perdido semejante edificio con tanta historia adentro”.

“Excelente! Siempre tu aporte Fernando Algaba para recordar a Rafaela con imágenes de nuestra historia”, apuntó otro seguidor. Y dos más reforzaron el elogio: “tus aportes nos refrescan la memoria a los rafaelinos! Inobjetables!” y

“Excelente publicaciones y tus aportes”.

Otros, se engancharon por el lado político y para pasar una factura, pero no tuvieron repercusión.

Los aportes venían más o menos tranquilos hasta que apareció en escena Gabriel Faber (presidente de Paseo del Centro), quien primero le respondió a Algaba, algo que se ha convertido en un clásico ante cada publicación del Licenciado, y luego la emprendió con una preopinante.

“Fernando falta a la verdad...es simple, ahí jamas se estuvo construyendo un hotel ...si frenar una mentira a vos te parece que es ser anti todo, yo no tengo un problema, el problema es tuyo”, sostuvo Faber.

La mujer (Maru Ruiz Díaz) no se quedó atrás y respondió. “Pero no te das cuenta Gabriel Faber que se reproduce una imagen con un título de una noticia publicada por esos años!!? Todos sabemos que no se inició ninguna construcción, no hace falta que arruines la publicación con tus necedades y ataques diciendo que es berreta un trabajo que está entendiendo todo el mundo menos vos. no podes ser tan pero tan anti todo. Fernando Algaba no te conozco, pero no quiero dejar de aprovechar este pelotazo en contra para decirte que admiro tu trabajo desinteresado y súper rico y más admiro tu paciencia”.

Y el comerciante insistió con que: “el título SE ESTABA CONSTRUYENDO indica que hubo obras, avances, concreciones y eso nunca pasó... solo hubo anuncios así que el título debió ser DONDE SE HUBIERA CONSTRUIDO y no afirmar que se ESTABA CONSTRUYENDO”.

Más irrumpió, Marcelo “Chelo” Allasino, ex secretario de Cultura municipal, que en aquel entonces fue testigo directo de lo ocurrido y se puso de lado de Algaba. “Felicitaciones por tu generoso trabajo para rescatar parte de la historia de la ciudad, querido Fernando. Con respecto a tu publicación sobre la Recova, todo lo que compartiste es tal cual: así se anunció, así se promocionó desde el Ejecutivo y así lo acompañó el Concejo Municipal. Doy fe porque además me tocó rubricar un convenio firmado por el entonces y actual Intendente, sobre las remodelaciones que harían en los túneles, donde se construirían además unos espacios museísticos y culturales. Qué jamás se hicieron, por supuesto”.

Otro momento risueño se vivió cuando otra usuaria (Elda Pavetti) cuestionó la foto de la Recova Iluminada. “Es la fantasía de algún fotógrafo soñador..Yo no recuerdo de ese proyecto y soy una rafaelina que pronto cumplirá 98 años y con muy buena memoria”, pero no se imaginó que el autor de la imagen era ni más ni menos que Sergio Grazioli, que estaba atento a los que se decía y enseguida le aclaró: “la foto la tomé yo hace 10 años pero sólo con el objetivo de ilustrar un tema musical que compuse titulado "Recova Ripamonti". Tengo imágenes de diferentes años para hacer un vídeo. Fernando Algaba me pidió autorización para usarla”.

Al cierre de esta edición la discusión todavía continuaba.