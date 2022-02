El Municipio labró casi 12 mil actas por infracciones de tránsito durante 2021

Desde el Estado local se insiste con llamar a la conciencia de quienes conducen para que respeten las normas establecidas y no pongan en riesgo la vida propia ni de terceros.

El 2021 fue un año en donde el gran operativo de vacunación, coordinado por Municipio, Provincia y Hospital, y la responsabilidad individual permitieron una gradual apertura de actividades.

Siempre con todos los cuidados, comercios, empresas, entidades intermedias y estudiantiles vieron en sus estructuras la vuelta paulatina de la ciudadanía.

Sin embargo, hubo dependencias municipales que mantuvieron sus estrategias de trabajo sin pausa, pandemia incluida, con el fin de sostener las políticas públicas de cuidado de la vida para toda la población.

Una de ellas es la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación.

Las intervenciones preventivas del personal del área no cesaron aún durante los momentos de mayores restricciones. Incluso, hoy, con varios contagios en el plantel, como tantas otras dependencias del Municipio, los y las agentes coordinan sus labores para estar presentes, protegiendo la vida de cada vecino y vecina, en coordinación con las fuerzas que componen el Comando Unificado.

En materia de controles viales, la intención es transmitir un mensaje de concientización hacia quienes conducen.

Para evitar sanciones, conducir sin haber bebido alcohol previamente; con suma atención y respetando todas las señales de tránsito; con casco (en el caso de motociclistas); portando toda la documentación exigida, tanto quienes conducen como así también de los vehículos; y, en el caso de estos últimos, en condiciones estructurales adecuadas.

Debe quedar claro que, cumpliendo con todo lo normado, quienes conducen por las calles pasarán por un control vehicular sin inconvenientes. Las actas labradas o eventuales retenciones de vehículos hechas por el personal dispuesto en un control preventivo se efectivizan cuando se comprueba la falta ante una determinada norma.



DATOS

El trabajo impulsado por el Estado Municipal para cuidar la vida de conductores, peatones, bienes particulares y públicos llevó a la realización de intervenciones que arrojaron como resultado del año 2021, de acuerdo al siguiente detalle: Actas labradas, 11884; Infracciones tipificadas, 20819, Motos retenidas, 922; Autos retenidos, 154; Licencias de Conducir retenidas, 289; Controles de alcoholemia positivas, 186; Infracciones por circulación a contramano, 72; e Infracciones por cruzar semáforo en rojo, 31.

En cuanto a denuncias recibidas en la oficina de Dirección de Protección Vial y Comunitaria, durante el año 2021, fueron 6751. De ellas, 2314 fueron positivas y se labraron las actas correspondientes; 1239 fueron negativas y 3198 fueron derivadas a las áreas específicas, de acuerdo al reclamo.



NUEVA CAMPAÑA

Para dimensionar si estás 12 mil actas indican una estadística preocupante o se trata de una cantidad que puede considerarse bajo o normal, La Opinión consultó al Secretario de Gobierno municipal, Jorge Muriel, quien fue tajante al señalar. “nos enciende una alarma y debemos tratar de bajar a esta cantidad porque hay números que son altos en infracciones graves, como cruzar semáforos en rojo, las alcoholemias, tomar en contramano y es en esto donde tenemos que realizar un gran esfuerzo para en educación y capacitación y en la concientización de los ciudadanos, sean conductores de un auto, una moto o el peatón. En esto bien vale recordar aquello de que al tránsito lo hacemos entre todos y por lo tanto entre todos tenemos que mejorarlo”.

“El tránsito en Rafaela -continuó- es un factor álgido porque en las calles hay muchísimos vehículos, que en nuestra ciudad en proporción es mucho mayor que en otras ciudades del país en función de la densidad demográfica. Entonces, debemos ser ordenados para sacarle toda la complejidad que tiene”.

En ese marco, el funcionario llamó “a la reflexión de todos los ciudadanos y ciudadanas y por eso mostramos estos datos en este momento a días que iniciemos la campaña de concientización vial con la que aspiramos que al final de 2022 las infracciones y multas sean muchas menos. Es imposible plantearnos como sociedad mejorar el tránsito si primero no adoptamos un compromiso entre todos para lograrlo. Si estos valores mejoran a fin de año significará que las medidas y acciones que estamos por tomar fueron efectivas y sino se deberá trabajar con otro enfoque”.

Sobre la campaña próxima a presentarse, Muriel adelantó que “será acompañada con capacitación de los chicos en los colegios para trabajar en concientización de abajo hacia arriba para que sean ellos los que influyan en la modificación de las conductas de los grandes” y amplió: “la campaña va a hacer hincapié en el uso del casco y del cinturón de seguridad, en el alcohol, en la velocidad y la documentación de los vehículos, que es muy importante. No puede dar todo lo mismo y todo el mundo tiene que circular con lo que corresponde y como corresponde, comenzando por ahí se tiene que empezar a cambiar”.

Vale mencionar que todavía no hay confirmación del lanzamiento de la campaña, porque se están ultimando detalles, pero la intención es hacerlo cuanto antes.



MOTOCICLISTAS A LA CABEZA

Como es de suponer, los conductores de motos son protagonistas, por lejos, de la mayor parte de faltas graves que se registran en las calles de la ciudad, unas situación que exponen con gran claridad el número de secuestros de birrodados que se producen cada año.

Sin dudas que el de los motociclistas conforma el segmento más “rebelde” a la hora de ajustarse a medidas de seguridad personal como también a adoptar conductas de manejo que tiendan a preservar su vida y la de terceros en las calles.

Es así que durante el año 2017, se retuvieron 1.220 motocicletas, algo más de 100 por mes. Al año siguiente la cifra subió a 1.240 y en 2019 se elevó a 1.327. En el 2020, a pesar de que todo indicaba que los secuestros iban a caer por las limitaciones extremas para circular que se impusieron por la emergencia sanitaria, llamativamente, las retenciones treparon a 1.400. El año anterior, la cifra cayó a 922, un promedio de 77 por mes y si bien la abrupta baja puede ser sorprendente, la causa está en que los primeros meses de 2012 aún regían restricciones importantes para transitar, que se fueron levantando con el correr del año, como también a los operativos de control prevención.