Cooperación bilateral y profundización de lazos, ejes de la cumbre entre Fernández y Putin

El presidente Alberto Fernández y su par de Rusia, Vladimir Putin, coincidieron este jueves en destacar la "cooperación y solidaridad" entre ambos países en el marco de la pandemia del coronavirus, y ratificaron el interés mutuo en profundizar la asociación estratégica integral, en el marco de un encuentro a solas y un almuerzo de trabajo que compartieron en el Kremlin, en Moscú.

Allí, Alberto Fernández le propuso a Putin analizar "la manera en que la Argentina se convierta en la puerta de entrada" de ese país en América Latina, en el contexto del multilateralismo por el que ambos países bregan, mientras que el presidente ruso comprometió inversiones en el sector eléctrico, gasífero, del petróleo, de la industria química y colaboración bancaria. En el marco de la gira que comenzó por Rusia y continuará luego por China y Barbados, Fernández se reunió primero a solas con Putin -con la única participación de sendos traductores-, luego compartieron un almuerzo de trabajo de tres horas y, finalmente, brindaron una declaración conjunta ante la prensa en el imponente salón Catalina del Kremlin.

En el primer contacto, Putin abrió sus brazos para recibir a Fernández como a un viejo amigo. Era la primera vez que se reunían para conversar cara a cara -solo se habían encontrado muy brevemente en una ceremonia en recuerdo a las víctimas del Holocausto durante el primer viaje oficial del presidente argentino a Israel-, pero la vacuna Sputnik V, que la Argentina aprobó antes que nadie y ahora se fabrica en el país, permitió construir una relación de confianza entre sus gobiernos, que ambos resaltaron en sus primeras palabras cara a cara.

"Quiero agradecerle, porque la Argentina fue el primer país de América Latina que registró la vacuna Sputnik, y también felicitarlo por el éxito de su campaña de inmunización", comenzó Putin. "Fue muy importante el apoyo que ustedes le dieron a la Argentina cuando las vacunas escaseaban. Estuvieron a nuestro lado cuando el resto del mundo no estaba", prosiguió Fernández.

Luego, la conversación se encaminó rápidamente en la senda de la economía y la política. El presidente de la Federación Rusa habló de profundizar la cooperación comercial con la Argentina y destacó el ritmo de crecimiento del último año.

En ese marco, Fernández dijo que el país podría ser la "puerta de entrada" para una presencia más decidida de Rusia en América Latina, como sucedió cuando el colaboró para que la vacuna Sputnik llegara a otros países de la región.

"La Argentina vive una situación muy especial por el endeudamiento y la situación económica que heredamos del gobierno anterior", dijo Alberto, y explicó que, desde los años 90, la Argentina "mira hacia Estados Unidos" y depende mucho de la relación con ese país, en parte también por su peso en las decisiones del Fondo Monetario Internacional, un "corset" económico del que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández comenzaron a salir, pero al que hizo regresar al país el gobierno de Mauricio Macri.

"Tenemos que dejar esa dependencia de EE.UU. y el FMI y abrirnos a otros países. Rusia es muy importante y veo una gran oportunidad", completó Fernández.

Luego del extenso almuerzo de trabajo, ambos líderes se presentaron ante la prensa para ofrecer la tradicional declaración conjunta que sigue a los encuentros bilaterales.

En ese marco, Putin comprometió inversiones rusas en el sector eléctrico, gas, petróleo, industria química y colaboración bancaria, y su argentino destacó que ambos países están dando "un paso importante para que la Argentina y Rusia profundicen sus lazos".

"Le he pedido al presidente Putin que aquel acuerdo estratégico que Argentina y Rusia firmaron en 2015 lo pongamos en marcha con todo vigor, que profundicemos todo nuestro esfuerzo para que se convierta en una realidad efectiva y que poco a poco ambos países vayan profundizando sus vínculos", afirmó Fernández en su mensaje

En tanto, su par de Rusia destacó la participación de compañías rusas en la modernización de vías ferroviarias en Argentina para el suministro de trenes eléctricos, y detalló que también habrá inversiones en el sector eléctrico, gas, petróleo, en industria química y colaboración bancaria.

"Hemos discutido posibles dimensiones para desarrollar la asociación estratégica integral entre ambos países, y aspiramos a potenciar nuestra cooperación estrecha mutuamente beneficiosa y buscar nuevos ámbitos de interacción", sostuvo Putin.

"Estoy convencido de que los resultados de las conversaciones de hoy y todo este trabajo servirá para fortalecer la asociación estratégica integral entre Rusia y Argentina", completó.

Tras valorar que Fernández recibiera personalmente a la misión de empresarios rusos que visitaron a la Argentina en diciembre pasado, Putin destacó: "Tenemos buenas oportunidades para intensificar la cooperación ruso - argentina en el campo de inversiones, y los empresarios de ambos países muestran verdadero interés hacia el trabajo común".

En el marco de la pandemia, en la declaración conjunta, ambos líderes volvieron a destacar los "esfuerzos mancomunados fructíferos luchando contra la propagación del coronavirus" y Putin destacó especialmente que Argentina "ha sido el primer país en el hemisferio occidental que registró la vacuna Sputnik V".

En tanto, Fernández reiteró que la Argentina tiene una "deuda" con la Federación Rusa: "Fue la primera que se preocupó por que los argentinos tuviéramos vacunas, y por eso siempre estaremos agradecidos", dijo. Además, destacó que "ese primer acceso a la vacuna Sputnik V nos permitió tener los niveles de inmunidad que la Argentina registra".

Finalmente, Putin aseveró que Rusia y la Argentina comparten "enfoques internacionales que coinciden en cuanto a la supremacía del derecho internacional y a la no intromisión en asuntos internos de otros países". (Télam)