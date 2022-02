Riesgo sanitario y ambiental

Las luces del escenario se enfocan todo el tiempo en la pandemia del Covid-19, en la cantidad de casos positivos y decesos, en las nuevas variantes que emergen en cualquier lugar del planeta, en agilizar el análisis de esas nuevas cepas para determinar cuán agresivas son, en el desarrollo de vacunas y en las campañas masivas de inoculación para reducir los riesgos sobre la salud más allá de que no se pueda frenar el contagio, en las recomendaciones para el uso de los tapabocas, uso de alcohol en gel y distanciamiento social entre tantos otros factores. Además, en esa gestión de la enfermedad los gobiernos buscan la manera de mantener cierta normalidad en las actividades necesarias, como el trabajo, la producción y la educación, incluso el entretenimiento y la recreación tan necesarios para la salud emocional y mental.Pero detrás de las cortinas, o debajo de la alfombra, hay otros detalles que a priori no parecen prioritarios pero con el transcurso del tiempo comienzan a tomar tal volumen que se transforman en un problema, muy serio, al punto que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha ocupado de sentar posición y manifestar su preocupación. En este marco, el organismo advirtió en un informe de esta semana que la enorme cantidad de desperdicios provocados por la pandemia de Covid-19 plantea una amenaza para la salud y el medio ambiente. Esa basura amenaza a la salud humana y medioambiental y pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar las prácticas de gestión de residuos, declaró la agencia de la ONU.Con los países apresurándose por conseguir Equipos de Protección Persona para hacer frente a la crisis, no se prestó suficiente atención para que el tratamiento de los desechos se realizara de forma segura y sostenible, explicó la OMS. El informe destaca el impacto de los 1,5 millones de EPP (87.000 toneladas aproximadamente) administrados entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 y expedidos a los países a través del sistema de Naciones Unidas, una pequeña parte del total. La mayoría de estos equipos probablemente terminó en la basura, apuntó la OMS.Además, se repartieron más de 140 millones de kits de test Covid-19, lo que podría generar 2.600 toneladas de desechos plásticos, no infecciosos, y 731.000 litros de residuos químicos. Cerca del 97% de los residuos plásticos de los test se incineran, según el informe. Y los primeros ocho billones de dosis de la vacuna anticovid administrados en todo el mundo produjeron 143 toneladas de basura, entre jeringuillas, agujas y cajas de seguridad. La OMS no recomienda el uso de guantes para la administración de vacunas anticovid, pero el informe apunta que esto es una práctica común.El reporte, de 71 páginas, señala que ya antes de que empezara la pandemia, la gestión de desechos médicos de forma segura era insuficiente, y que en este escenario el Covid-19 empeoró la situación. Según los últimos datos disponibles, de 2019, el 30% de los establecimientos sanitarios de todo el mundo carece de un sistema seguro de gestión de desechos médicos. En los países menos desarrollados, esa proporción roza el 60%.De acuerdo a la OMS, esta situación expone a los trabajadores sanitarios a lesiones por pinchazos, quemaduras y microorganismos patógenos, y también tiene un impacto en las comunidades que viven cerca de basureros al aire libre y otros vertederos, ya sea por la contaminación del aire a causa de la quema de residuos, por la baja calidad del agua o por insectos portadores de enfermedades.Finalmente, el documento recomienda soluciones prácticas como un uso más racional de los EPP, usar menos envases, desarrollar EPP reutilizables y fabricados con materiales biodegradables, invertir en tratamientos de basuras que no impliquen la incineración o invertir en la producción de Equipos de Protección Individual (EPI) a nivel local.