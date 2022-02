Llegaron los primeros autotest para detecar Covid a farmacias de Rafaela

Después de muchas consultas por parte de la ciudadanía, esta semana fueron llegando los primeros autotest de Covid a las farmacias rafaelinas. Si bien hasta el momento solo algunas lo tienen disponible para su comercialización, muchas otras informaron que los recibirán en los próximos días.

Acerca del procedimiento que debe seguir el farmacéutico, el mismo consiste en que una vez realizada la venta debe tomar los datos (nombre y apellido, DNI, localidad y teléfono de contacto), y en la computadora de la farmacia se imprime esa información con un código QR que el cliente puede leer desde la cámara de su celular.

Existen diferentes sistemas para que la persona pueda subir el resultado por sí misma o en caso contrario pueda acercarse a la farmacia e informar el resultado obtenido. “Esa es una condición prioritaria”, subrayaron los profesionales.

Muchos de los farmacéuticos rafaelinos consultados, manifestaron que a partir de que la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación autorizaron la venta de los autotest en farmacias, las consultas no cesaron y en los locales en lo que ya están disponibles se ha vendido bastantes.

En cuanto al procedimiento, la titular de una farmacia de la ciudad explicó que "lo primero es lavarse las manos y colocar el cassette en un lugar limpio; luego hay que pasar el hisopo cuatro o cinco veces en la narina, aclarando que no tiene que ser más de 2 centímetros, ya que no es necesario llegar hasta el fondo de la nariz porque son test nasales, no nasofaríngeos".

“Esto permite facilitar la detección del virus de manera sencilla en poco tiempo, por eso lo llamamos test de autoevaluación, ya que no tiene capacidad de diagnóstico”, indicó.

Cabe señalar, que las farmacias tendrán registrada la cantidad de autotest que reciban en el sistema SIAFAR, que es el que se usa para validar recetas. Allí se incluyó un botón bajo la denominación “autotest covid” donde se debe cargar la factura y los datos de cada cliente que lo compra, un proceso similar a las vacunas que se proporcionan con la obra social de los jubilados PAMI.



PROCEDIMIENTO OFICIAL PARA

INFORMAR EL RESULTADO

La resolución oficial, establece que cada provincia podrá considerar como caso confirmado aquellos resultados positivos del test de autoevaluación y que ese diagnóstico debe ser informado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Este los tomará como “probables” y a los negativos, como “negativos, sin clasificar”. En tanto los inválidos se tendrán que repetir y un caso clasificado como probable deberá cumplimentar con las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria de la jurisdicción vigente al momento de realizar el test. Además, se resaltó que la venta de los autotest será exclusivamente en farmacias.

En cuanto al producto, se indicó que debe contener solo un test por empaque de venta, con un número identificatorio, código de barras o código QR adicional que facilite posteriormente el reporte del resultado y la carga del mismo. En caso que el empaque tenga más de un test, debe tener la identificación individual de cada uno de ellos.