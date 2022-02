Presupuesto y acuerdos políticos, los temas de la cabeza del peronismo

Tal como anticipábamos este jueves, precisamente dentro de una semana se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para retomar la discusión en torno al “freezado” presupuesto 2022. La diputada del PRO en Juntos por el Cambio Ximena Sola, vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se esperaron en que el Poder Ejecutivo los convoque para conversar, aunque inmediatamente afloró su pesimismo: “no veo predisposición para que lo hagan”, reflexionó.

Por su parte el titular de la Comisión, el radical Fabián Palo Oliver le reconoció a colegas que mantuvo conversaciones informales con el “jefe político” del bloque PJ e integrante de la Comisión Ricardo Olivera y otros legisladores, “pero nada de nada de avance o señales”.

Según pudimos saber desde la Casa Gris, Ricardo Olivera hizo sondeos con el Ministerio de Economía para destrabar los puntos que la oposición señala como conflictivos (y que reflejáramos en nuestra edición de ayer jueves), básicamente el retraso de transferencias (a comunas no peronistas) de los programas Incluir y Obras Menores, como así también los Fondos del Conurbano reclamados por Santa Fe y Rosario (unos tres mil millones de pesos).

Datos que quizás el titular del PJ lleve a la reunión de la Comisión del jueves que viene para ir destrabando la cuestión.



“INTENDENTES Y JEFES COMUNALES

AL BORDE DE LA MOVILIZACIÓN”

Todo lo que haga Olivera y otros integrantes de Presupuesto y Hacienda deberá ser con premura, a la luz de lo denunciado por el Senador radical Lisandro Enrico de General López, cuadro de situación compartida por sus correligionarios de otros Departamentos.

Dice Enrico que “los mandatarios locales luego de la frustración y la falta de atención a sus localidades están pensando en movilizarse a Santa Fe para hacer palpables los reclamos”; y agrega que “La situación de destrato, discriminación y falta de atención del gobierno de Omar Perotti a la gran mayoría de pueblos y ciudades no peronistas de la provincia es cada vez más insostenible”.

“Los intendentes y presidentes comunales plantean a viva vos que desde Vialidad Provincial, Desarrollo Social, Vivienda, Gestión Pública, atención de Hospitales, Obras Públicas no avanza un solo pedido de asistencia a las necesidades de los pueblos y ciudades por parte del gobierno provincia por ser de otros signos políticos”, describe Enrico, quien subraya que “hasta noviembre de 2021 por cada 1800 pesos que Perotti le daba a una municipalidad peronista le daba 180 a una municipalidad de la oposición en el Plan Incluir según los decretos del propio Poder Ejecutivo” .

Precisamente, la diputada provincia, Silvia Ciancio, se pronunció en la misma línea. "Dos años de esta situación y dos años de hartazgo. No vamos a permitir que se siga manejando la Provincia como un club de amigos. Gracias @lisandroenrico por levantar la voz de los presidentes comunales e intendentes que no se quedan de brazos cruzados ni se dejan ´manosear´”, expresó en su cuenta de Twitter.

Un día antes, con sarcasmo, había publicado una foto del departamento General López para advertir que no pertenecía a Santa Fe sino a otra Provincia a juzgar por la discriminación de Perotti a la hora de transferir fondos a municipios y comunas de esa región. "No es el fragmento de un manual escolar ni el mapa de otra provincia. Es Santa Fe, General López y el sur provincial. Pero en su versión "amigos de Omar". Hay 21 localidades que no forman parte de los planes y que ven pasar las obras y los fondos. ¿Discriminación? ¿Dónde?", cerró con cáustica ironía.



UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

El lunes que viene desde las 10 de la mañana en Rosario, el presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera -en acuerdo con el Gobernador Omar Perotti- se reunirá con María Eugenia Bielsa, Agustín Rossi (La Corriente) y representantes del Movimiento Evita, a los multas de recrear la Mesa de Acuerdos “que le permitió a Omar Perotti llegar a la gobernación bajo la consigna “unidad en la diversidad”, dijo.

La ronda de conversaciones seguirá más adelante con los líderes del bloque de senadores Juan Domingo Perón – NES encabezados por Armando “Pipi” Traferri, como así también, presuponemos, el diputado Oscar “Cachi” Martínez, representante en Santa Fe del Sergio Massa, quien en acuerdo con el presidente Alberto Fernández y Agustín Rossi encaramaron a Germán Martínez como titular de la bancada de diputados nacionales del Frente de Todos.

Finalmente, hace un par de días un artículo de Clarín hacía referencia a que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Kirchner, está en proceso de designar autoridades en las distintas comisiones para retener el control. Tras una danza de nombres del peronismo, da cuenta que el senador nacional por Santa Fe y también periodista, Marcelo Lewandowski, podría presidir la Comisión de Medios de Comunicación.

Y en el escenario peronista, el flamante presidente de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, el santafesino Germán Martínez, declaró en una entrevista con La Capital que está a disposición en caso de que lo llame el gobernador Perotti.