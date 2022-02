Reabrió la Casa de la Cultura

Con la exhibición de más de 30 obras de tres de los artistas premiados en la última edición de los Premios Trayectoria, como la escultora Lucía Pacenza, el fotógrafo Aldo Sessa y el pintor Tulio De Sagastizábal, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) reabre mañana su Casa de la Cultura y se podrá visitar desde este fin de semana con entrada gratuita.Se trata de tres referentes ineludibles para el arte argentino de los últimos cincuenta años cuya obra resuena con renovada potencia en la sala de exposiciones del FNA. En la muestra se conjuga el trabajo sobre mármol de Pacenza (Buenos Aires, 1940), la geometría sensible de De Sagastizábal (Misiones, 1948) y el reconocido sello de las series blanco y negro de Sessa (Buenos Aires, 1939), destacó ElDestapeLas obras se pueden ver junto a los retratos de todos los Premios Trayectoria 2021 que conforman una galería de once imágenes notables que el ojo preciso de la fotógrafa Alejandra López captó durante la entrega de los premios. Este recorrido se completa con imágenes de los premiados que no pudieron asistir a la ceremonia.Los retratados son: Susana Rinaldi (Gran Premio Trayectoria), Augusto Pantarotto (Arquitectura), Carlos Gianni (Música y Artes Escénicas), Ramón Ayala (Música), Pajarín y Koki Saavedra (Danzas Folclóricas), Rubén Fontana (Diseño), Clara Zappetini (Medios Audiovisuales) y los ya mencionados Pacenza, Sessa y De Sagastizábal.Cada uno de quienes han merecido este reconocimiento del FNA a través del Directorio del organismo son referentes en sus disciplinas que han contribuido, y lo siguen haciendo, en la construcción de una identidad para la cultura argentina, subrayó el FNA al anunciar esta reapertura y definió a los premiados como "ejemplos de obra, de vida y de compromiso que ocupan ahora el espacio de La Casa de la Cultura".Ubicada en Rufino de Elizalde 2831, la institución abre esta muestra mientras se realizan obras de acondicionamiento en sus instalaciones y podrá visitarse de jueves a domingo de 14 a 19, hasta el 27 de febrero con entrada gratuita y sin inscripción previa.Con información de Télam