Paloma Herrera sobre su renuncia al Teatro Colón

BELÉN CANONICO. - En un mail que le envió a María Victoria Alcaraz, directora general de la institución, la ex primera bailarina del American Ballet Theatre hizo referencia a los obstáculos con los que tuvo que lidiar durante su gestión, como la imposibilidad de elegir a quiénes bailarán, y a una reunión que tuvo a fin de año con el Director Ejecutivo del Teatro, Martín Boschet, que la llevó a tomar la decisión de dar un paso al costado.Su salida causó revuelo y puso sobre la mesa problemas gremiales e internas. Y luego de que se concretara la reunión con Alcaraz por la que tanto había insistido Herrera, se difundió un comunicado oficial que contradice su versión."Hace 5 años, en Febrero de 2017, el Teatro Colón la convocó por su trayectoria intachable como bailarina para iniciar un nuevo desafío en su carrera como directora del Ballet Estable. Desde entonces se le brindó absoluta libertad para diseñar su estrategia de conducción del ballet, y se la acompañó institucionalmente durante toda su gestión, entendiendo que es una tarea compleja y exigente. El Teatro Colón está agradecido por su abnegado aporte brindado a lo largo de estos años", reza el mensaje.En diálogo con Noticias Argentinas, Herrera hizo un balance de los cinco años en los que dirigió el Ballet Estable. "Estoy convencida con mi decisión. Por mi ética , valores y amor inmenso a este arte no podía seguir en ese puesto así de esa manera", señaló.E hizo referencia al mensaje que publicaron las autoridades del Teatro: "El comunicado no dice mucho... me dieron libertad para elegir maestros, repertorio, bailarines invitados y me dieron más funciones. Todas cosas que hicieron que estos 5 años el Ballet Estable estuviera muchísimo mejor. Y fue lo que el público vio, valoró y agradeció tanto. Todo lo artístico que pude hacer lo hice y se notó la diferencia".En su carta de renuncia, Paloma sostiene que de 100 bailarines de planta solo baila la mitad y que Boschet -a quien evita nombrar directamente- no le permitió hacer audiciones para sumar refuerzos a su elenco, cuestiones que impedían que ejerciera su labor a la altura de lo esperado."Hay problemas de base muy complejos. Hay una compañía donde no todos bailan y no hay libertad para elegir roles por mérito porque trae problemas y ahora encima el director ejecutivo también pone las reglas artísticas. Mi ética y valores no lo permite. No puedo trabajar con los repositores y coreógrafos de afuera sin la libertad de poner a los mejores y a los que se merecen en el escenario", remarcó."Yo estoy agradecida de haber estado esos 5 años donde el Ballet Estable realmente hizo un increíble cambio gracias a mi gestión donde me pudieron dar 'libertad'. Me llevo eso conmigo. Yo siempre agradecida", rescató.Y dio detalles de su reunión con Alcaraz, que se concretó el martes por la tarde: "Hablamos muy bien con María Victoria.Siempre me lleve muy bien con ella, pero obviamente lo que planteo yo es un tema muy profundo que lo planteé siempre y al que no me dio solución... y sumado a que le volví a comentar lo que esta en la carta, que el director ejecutivo me vino con todas estas presiones artísticas, entendió mi renuncia".Por lo pronto, tras presentar su renuncia irrevocable, Paloma está enfocada en seguir dando master clases alrededor del mundo: "Antes las daba en periodos que no estaba con el teatro y no aceptaba otras, así que ahora podré aceptar y viajar para dar cursos que adoro. Además voy a retomar proyectos que tenía parados por estar tan a full con el teatro".Hasta el momento, se desconoce quién ocupará el lugar que dejó vacante en el Colón, pero está claro que con su experiencia puso el foco en un tema que lleva años vigente y que muchos no se animaban a ahondar. NA