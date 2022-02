"Narco-novios" prófugos invitaron a 150 personas

La historia protagonizada por Brisa Milagros Leguizamón y Esteban “Pinky” Rocha, la pareja en cuya fiesta de casamiento se produjo el sábado un triple crimen con sesgo narco en Ibarlucea -cerca de Rosario-, continuó ayer con los novios prófugos de la Justicia.Los dos tienen una cita en el banquillo de los acusados a partir del lunes 14 de febrero, cuando una parte de la banda criminal encabezada por Olga “La Tata” Medina comenzará a ser juzgada por venta de drogas en barrios de zona noroeste.Hasta el miércoles a la noche, ninguno de los novios había cumplido con el requerimiento del Tribunal Oral Federal 1 que, horas después de la boda, dictó la captura de la novia e intimó al novio a presentarse ante un juzgado federal. Por lo que seguían prófugos con pedido de captura.Procesados por el delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas, en esa causa penal a los novios prófugos se los menciona como “eslabones inferiores de la organización”. Brisa estaba en prisión domiciliaria en su domicilio de Rueda al 2200 para el cuidado de sus dos pequeños hijos y Pinky en libertad.Como ella no había solicitado permiso al juzgado para trasladarse hasta la iglesia y la fiesta,En tanto que “Pinky” Rocha, quien había sido excarcelado en la misma causa por la Cámara de Casación, fue convocado a dar explicaciones el domingo a la mañana. Como no acudió, fue declarado en rebeldía y se ordenó su detención.El fiscal Gastón Avila aclaró el lunes en rueda de prensa que tanto Iván Giménez y como Erica Romero eran blanco de investigaciones en la Justicia Federal “por tráfico de drogas, en causas que tenían medidas vigentes y recientes donde se los mencionaba”.El viernes al anochecer se casaron en la parroquia San Antonio de Padua, de San Martín 3300, ante la bendición del padre Juan Javier. Para casarse la pareja sólo debió presentar la fe de bautismo y realizar el curso sobre el sacramento del matrimonio.Luego de la ceremonia religiosa la pareja se desplazó en un “despampanante vehículo”, según recordaron los vecinos, hasta el salón de eventos Campos de Ibarlucea que está ubicado a 27 kilómetros de la parroquia. Ahí se celebró una fiesta para alrededor de 150 invitados que se extendió entre las 21 y las 4.30 de la mañana del sábado y en la que al menos el cantante de cumbia Sergio Torres fue de la partida.Cuando la fiesta terminó, los invitados Iván Maximiliano Giménez, su compañera Erica Romero y Elena, la hija de ambos de un año y medio, fueron emboscados en su Audi TT color blanco y asesinados. Giménez recibió al menos 13 impactos y Elena 6. Por el momento la autopsia no pudo determinar la causa de muerte de Romero, quien apareció incinerada en el interior del Audi en un camino rural de Ibarlucea a 3.5 kilómetros del salón de eventos.