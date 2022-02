Atlético tiene otra prueba ante Colón

Sigue el rodaje para el equipo del Yagui. Este viernes, a puertas cerradas en el predio de entrenamiento del elenco santafesino, Atlético de Rafaela visitará a Colón desde las 8.30 buscando acentuar el crecimiento en la parte futbolística de cara al estreno en la temporada 2022 de la Primera Nacional, prevista para el lunes 14 de febrero en Córdoba frente a Belgrano. Recordemos que hasta el momento el equipo rafaelino disputó dos encuentros con su formación principal, ambos ante Unión de Santa Fe, perdiendo los dos por 1 a 0.No obstante, el entrenador va buscando aún el once titular y sin dudas que la de hoy será otra prueba exigente, pero con la salvedad que su equipo ya tiene mayor cantidad de entrenamientos y también va contando con futbolistas que aún no estaban disponibles hace unos días. Fundamentalmente el caso de Fabricio Fontanini, que estará disputando sus primeros minutos en amistosos en esta pretemporada, en este segundo regreso al club.En la víspera el plantel entrenó en la cancha principal del predio "Tito" Bartomioli, donde realizó ejercicios de funcionamiento y en espacios reducidos. Forestello no tendrá disponibles aún al defensor Agustín Bravo, que está en la parte final de la recuperación de un desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha; al volante por izquierda Franco Faria, por una contusión en la pierna izquierda debido a un golpe recibido en el primer amistoso con Unión; al lateral Juan Galetto y el volante ofensivo Diego Cardozo, por sobrecargas musculares; y al arquero Nahuel Pezzini, debido a una pubalgia que le demandará entre 4 a 6 semanas de recuperación, lo cual automáticamente lo priva de estar a disposición del DT para los primeros encuentros. Su lugar como alternativa de Julio Salvá será entonces para Agustín Grinóvero.Recordemos que será baja durante gran parte del campeonato el marcador central Gastón Tellechea, que días pasados fue operado de la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha.La probable alineación de Atlético hoy sería con Julio Salvá; Facundo Nadalin, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Guillermo Funes o Facundo Soloa y Matías Valdivia; Marco Borgnino y Claudio Bieler. También está la alternativa que Forestello utilice un 4-3-3 como dibujo táctico, con Portillo como extremo. En principio, Facundo Soloa no iba a poder jugar el primer partido oficial debido a que arrastraba un partido de suspensión del torneo pasado, pero ayer se conoció que AFA decretó una amnistía general hasta quienes tenían cuatro fechas.NO ESTARA LA PULGA EN COLONMientras en Colón se habla mucho de si podrá conseguir a Wanchope Abila en una negociación donde Boca pretende a Facundo Farías, el entrenador Julio Falcioni hoy no podrá tener a Luis Rodriguez en la formación titular, ya que será preservado por una lesión en el amistoso ante Juventud de Gualeguaychú, un leve esguince en el tobillo derecho. Tampoco llegaría el defensor Paolo Goltz, más allá que empezó a entrenar con normalidad esta semana tras una lesión.Cabe mencionar que ya está entrenando la sexta incorporación, el lateral izquierdo uruguayo Andrew Teuten.Respecto a Farías, una de las mejores apariciones del fútbol argentino en el 2021, habló en la llegada al entrenamiento de y enfatizó: "La intención de estar acá en el club sigue. Quiero jugar la copa, tengo muchas ganas de quedarme. Tengo ganas de seguir y me quiero quedar a jugar la Copa Libertadores"."Tengo ganas de seguir, quedarme hasta junio o un año más en el club y poder jugar la Copa", repitió desde su auto.