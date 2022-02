La primera lista Sub 20 de Javier Mascherano

El próximo martes será el inicio formal la era Javier Mascherano como entrenador de la selección juvenil Sub 20 argentina. El ex capitán de la Albiceleste tendrá este nuevo desafío. El 7 de febrero comenzará a trabajar con la primera tanda de citados, pensando en las competencias de 2023 (Sudamericano y, de clasificarse, Mundial de la categoría).“Esta nueva etapa, se pondrá en marcha a partir del próximo martes. El ex capitán de la Selección Argentina estará acompañado por el Profesor Pablo Blanco como preparador físico y Oscar Hernández Romero como asistente técnico”, informó la entidad de la calle Viamonte en su página web.Oscar Hernández, es un ex DT y scout de la Masía (cantera del Barcelona), que desde que hace más de un año se incorporó a la familia de Ezeiza al frente del Departamento de Metodología y Desarrollo.La principal figura que se destaca en la convocatoria es la de Valentín Barco, la promesa que tiene Boca para el futuro cercano. Pero además, hubo un par de sorpresas como el arquero de Comunicaciones, Julián Kadijevich, y Lucas Román, de Ferro. Lo llamativo es que ambos se destacan en equipos del ascenso del fútbol doméstico. Naturalmente, la nómina corresponde a todos los intérpretes que se desempeñan en el país, ya que los futbolistas que se encuentran en clubes del exterior, como el caso de Luka Romero (Lazio), se sumarán en marzo.La lista de convocados de Javier Mascherano: Valentino Quintero (Rosario Central), Gonzalo Siri (Argentinos Juniors), Julián Kadijevic (Comunicaciones), Ramiro Di Luciano (Banfield), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Santiago Moya (Huracán), Brian Aguilar (Lanús), Valentín Gómez (Vélez), Lucas Monzón (River), Valentín Barco (Boca), Felipe Salomoni (River), Nicolás Palavecino (Estudiantes), Facundo Buonanotte (Rosario Central), Maximiliano González (Lanús), Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Lucas Román (Ferro), Agustín Rodríguez (Lanús), Gonzalo Álvez (Talleres), José Herrera (Argentinos), Alejo Véliz (Rosario Central), Julián Romero (Independiente), Lucas Besozzi (Lanús) y Benjamín Domínguez (Gimnasia La Plata).