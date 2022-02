Sebastián Báez se metió en los cuartos de final

Sigue el buen momento del joven Sebastián Báez en el Córdoba Open, que se disputa en el complejo Mario Alberto Kempes de la Docta. El argentino derrotó anoche al chileno Cristian Garín (18 del ranking ATP) por 4-6, 6-1 y 6-1 y se instaló en los cuartos de final, donde enfrentará hoy al ganador del compromiso que sostenían el chileno Alejandro Tabilo y el español Carlos Taberner.En los demás partidos del jueves por octavos, el peruano Juan Pablo Varillas debió retirarse de su partido de segunda ronda ante Albert Ramos Viñolas (44°) luego de haberse doblado el tobillo tras una caída cuando promediaba el segundo set en la cancha central. De esta manera el español avanzó luego del 6-4, 2-3 y retiro. Varillas había obtenido el mejor resultado de su carrera en la primera ronda luego de derrotar a Facundo Bagnis (74°) en el tiebreak del tercer set.Otro de los clasificados a cuartos fue el italiano Lorenzo Sonego, que venció al español Carballés Baena por 4-6, 7-6 (1) y 6-2.Ya están determinados para este viernes los duelos entre Ramos Vinolas - Sonego (14.30); el local Juan Ignacio Londero frente al serbio Nikola Milojevic (16.15) y el también argentino Diego Schwartzman con el colombiano Daniel Galán (18.30).THIEM, TAMPOCO EN BUENOS AIRESDominic Thiem continúa con molestias en su muñeca y no jugará lo que resta de la gira sudamericana de polvo de ladrillo. En Córdoba, donde estuvo practicando sin tener participación oficial anunció su baja de los torneos de Buenos Aires, Río y Santiago.El actual 37° del mundo, exN°3 de la ATP y campeón del US Open 2020 no está recuperado de su lesión y prefirió no arriesgar.