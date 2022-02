Antes de la última fecha un punto más para Ben Hur

En la previa de la última fecha de la fase regular de la Liga Provincial que se disputará este viernes, Ben Hur se encontró con un punto más en la tabla. El Tribunal de Disciplina de la Federación Santafesina de Básquet dio a conocer el fallo en el cual la BH se quedó con los puntos del partido disputado el 10 de diciembre en Santa Fe. Esa noche, el equipo santafesino (que en la cancha tiene un invicto de 40 encuentros) le ganaba a los rafaelinos por 89 a 60, pero por falta de policías se labró un expediente que ahora fue resuelto por el Tribunal.A los fines administrativos el cotejo finalizó 20-0 para el visitante, con 2 puntos para Ben Hur y 1 para Gimnasia. Con este panorama, el conjunto dirigido por Andrés Mandrille iguala la línea de Sastre y Firmat F.C.Gimnasia de Santa Fe 17 (8-1), Olimpia de Venado Tuerto 15 (6-3), Trebolense 13 (4-5), Firmat Football 12 (3-6), Atlético Sastre 12 (3-6), Ben Hur de Rafaela 12 (3-6).HOY CON SASTREJustamente Atlético Sastre recibirá este viernes a Ben Hur, en un partido directo para definir posiciones. El encuentro arrancará a las 21.30 y será dirigido por Alvaro Ronzani y Adrián Zuliani.En el mismo horario se medirán Olimpia de Venado Tuerto vs. Gimnasia de Santa Fe y Trebolense vs. Firmat.UNION EN ESPERANZAEn la Zona C se definirá el primer puesto del grupo en Esperanza, donde Almagro recibirá a Unión de Sunchales, los dos equipos que comparten el primer puesto. Dirigirán Federico Bolaert y Aitor Aramayo.Los otros dos partidos serán Argentino de Firmat vs. Brown de San Vicente y Americano de Carlos Pellegrini vs. Atenas de Venado Tuerto.Así están las posiciones: Almagro de Esperanza 17 (8-1), Unión de Sunchales 17 (8-1), Brown de San Vicente 14 (5-4), Argentino de Firmat 11 (2-7), Atenas de Venado Tuerto 11 (2-7). Americano de Carlos Pellegrini 11 (2-7).Tras esta primera fase, clasificarán a la segunda etapa los cuatro mejor ubicados de cada zona, pero a su vez se confeccionará una tabla general del 1º al 17º. Los ubicados del 13º al 16º jugarán un reclasificatorio al mejor de 3 partidos (13º vs. 16º y 14º vs. 15º), mientras que el 17º finaliza su participación. Los ganadores del playoff reclasificatorio se suman a los 12 primeros.