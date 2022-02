Un rafaelino campeón de la LNB decidió retirarse

Uno de los buenos basquetbolistas que dio nuestra ciudad y pudo jugar profesionalmente, anunció su retiro en las últimas horas. Matías Barberis, radicado desde hace algunos años en la Patagonia, culminó su carrera que lo tuvo disputando el pasado Federal por última vez en Pérfora de Plaza Huincul, que fue su casa en estos años y donde días pasados le hicieron un reconocimiento por su trayectoria en el club, al comunicar esta importante decisión.«Pasaron varios días, muchos pensamientos, muchos sentimientos y todo eso me lleva a decir gracias, gracias, gracias! A todos los clubes por los que pase en mí carrera, desde donde nací, en Atlético de Rafaela, y me crié y empecé a crecer, pasando por un montón de clubes en los que fui creciendo más y más (Estudiantes de Olavarría, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia que me dio el mejor resultado de todos y los voy a llevar siempre conmigo en mí corazón, Unión de Sunchales, Echagüe de Paraná, Almagro de Esperanza, Unión Progresista de Villa Angela, Pérfora de Plaza Huincul, Independiente de Neuquén, Petrolero Argentino de Plaza Huincul), y me ayudaron a ser una mejor persona y a pasar momentos hermosos y otros no tanto (dónde, gracias a dios, aprendí mucho más), hasta llegar a una provincia que me acunó como si hubiese nacido acá y me dio los últimos 10 años más felices de mí vida porque encontré y formé mi vida, mi familia junto a mi señora Marianela Mobilio y mi hijo Augusto, orgulloso de la vida por haberlos encontrado en mí camino.Hoy me toca despedirme del profesionalismo, muy contento por lo vivido en estos tantos años y agradecerle a Club Social y Deportivo Perfora por ese último mimo al corazón y decirles que siempre, parte de mí corazón estará con ustedes!..», fue el sentido texto publicado en sus redes sociales, donde repasa la larga lista de clubes que lo tuvo como jugador.El alero, de 37 años, fue campeón de la Liga Nacional con Gimnasia de Comodoro Rivadavia, como expresa con mucho afecto en sus palabras, en la temporada 2005/06, ocupando ficha de Sub 23. En la serie final derrotaron a Libertad de Sunchales 4 a 2, integrando un equipo que tenía como técnico a Fernando Duró y a Pablo Moldú y Gabriel Cocha como los principales referentes nacionales.