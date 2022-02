Rafaela y San Juan con premio extra en el TC

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) anunció la realización de un "Mini Torneo" que estará conformado por dos fechas especiales y cuyo ganador accederá como 16to. integrante a la Copa de Oro que consagrará al campeón de la temporada. La “Copa de Oro” de Turismo Carretera sumará así un cupo más a los 15 ya habituales, que se componen de los 12 clasificados de la “Etapa Regular” más los tres de “Último Minuto”.Una de las etapas del mini Torneo será la carrera de "los Dos Millones" de Rafaela, que tendría su realización en mayo, y otra se disputará en San Juan, la denominada de “Las Estrellas” que se larga por sorteo. Quien resulte vencedor de ese certamen conseguirá el ingreso a la “Copa de Oro”, siempre y cuando no esté entre los 12 clasificados de la etapa regular.Cristian Kissling, director técnico del TGRA, brindó algunas conclusiones de las pruebas comparativas realizadas en Rafaela y Paraná la semana anterior.“Fueron dos días muy lindos de ensayos, con mucha transparencia. Nos trajimos una noción de dónde está parado el auto y por dónde va a ir el reglamento. Por la información que tengo, no va a estar lejos de lo que se probó”, manifestó.“No creo que de movida se logre la paridad que hay actualmente entre las otras 4 marcas y que se alcanzó después de tanto tiempo. No va a ser fácil. Nuestra idea con el Camry es comenzar el año lo más cerca posible”, concluyó Kissling.