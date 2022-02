Caussi destacó el nivel de inversiones de la EPE en la Provincia y las obras en Rafaela y la región

El presidente del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), el esperancino Mauricio Caussi, visitó ayer nuestra ciudad y como parte de su agenda dialogó con La Opinión, abordando un abanico de temas sensibles para las y los usuarios del servicio luego de los inconvenientes del servicio en la primera quincena del pasado mes.

En la charla, que se llevó a cabo de una de las salas de la Sucursal local de la empresa, expuso que los cortes y apagones tuvieron su causa en una demanda extraordinaria que fue el triple en la provincia respeto del país, adelantó que el próximo año podría empezar la construcción de la Tercera Estación Transformadora en Rafaela, pidió que se consuma racionalmente y minimizó la responsabilidad de la Empresa en los cortes que ocasionaron daños en artefactos eléctricos hogareños y a otra escala.

De entrada, y para contextualizar las deficiencias padecidas en el servicio dijo que “hay algunos datos que sirven para dimensionar claramente lo ocurrido. En primer lugar, si comparamos los indicadores de demanda y consumo de energía en Santa Fe de diciembre 2021 y diciembre de 2020, se comprueba que hubo un aumento interanual de un 23%. A nivel nacional este mismo indicador es de solo 7%. Es decir, hemos triplicado el consumo en la provincia respecto del país. Otro dato a tener en cuenta es que nunca en la historia de la EPE se habían superado en días consecutivos los récords de demanda de potencia. Recién hablábamos de consumo, que es la cantidad de energía consumida durante un período de tiempo, pero la potencia es la cantidad de energía que le demandamos al sistema en un determinado momento de tiempo, es decir cuanto exigimos a la infraestructura que tenemos en la red de distribución. Durante cinco días (martes 11 a sábado 15) seguidos, superamos el pico histórico de demanda de potencia y de los 2.446 megavatios de potencia requeridos como pico en febrero de 2019 llegamos a 2.583 este enero.

“Entonces -afirmó-, la realidad indica que la infraestructura respondió bien gracias a dos pilares: el primero, y más importante, es el tremendo esfuerzo que han hecho nuestros trabajadores y trabajadoras y el segundo es por los niveles de inversión importantes. Se habló públicamente de esto, se quiso esbozar una crítica, pero la única verdad es la realidad y si se analiza la inversión de EPE en 2019 fueron S1.600 millones, con solo un 61% de ejecución; en 2020, ya bajo nuestra gestión, con pandemia y todo la restricción operativa que significa, invertimos $ 1.850 millones y se ejecutó un 68%; y en 2021, hicimos una inversión de $ 2.800 millones solo para ampliación de infraestructura, después hay que sumarle lo que es mantenimiento y demás y se ejecutó el 74,5%”.

“Nunca en la historia de la EPE, como ahora, se estuvieron construyendo simultáneamente cinco estaciones transformadoras en la provincia: Roldán, que ya está concluida; Catamarca y Mendoza, en Rosario; Baigorria, que fue un proyecto que avanzó muy bien hasta el 2015, pero el gobierno de Macri cortó los fondos y estuvo 5 años parada; y, finalmente, la semana pasada abrimos los sobres para la de Vera. Asimismo, tenemos en proyecto la potenciación de la estación transformadora Mayoraz en Santa Fe y a nivel borrador estará entre $ 1.500/1.800 millones”, amplió.

En ese mismo sentido, comentó que “Rafaela y el Departamento Castellano son una fiel demostración de la dinámica de inversiones que venimos teniendo y queremos trasladar a otros lugares de la provincia que vienen un poquito más atrás para corregir las asimetrías que existen. Si se tienen en cuenta los proyectos que hemos iniciado y finalizado, los que están en ejecución y los que están en proceso licitatorio en Rafaela y el Departamento son unos $ 1.000 millones sobre 7.800 en toda la provincia, lo que habla de una participación muy importante porque sabemos que hubo una discriminación considerable hacia Rafaela en el gobierno de Macri y del socialismos a nivel provincial. Hoy, estamos revirtiendo esto. Los anuncios de los últimos días de $ 85 millones para el distribuidor 4 que va a mejorar muchísimo la calidad del servicio en los barrios Antártida Argentina, Amancay, Villa Aeroclub, Villa Los Álamos y la localidad de Susana. Esta inversión de más de $ 160 millones en Humberto Primo para la red de media tensión. Los $ 9,5 millones para el distribuidor propio de la UNRaf, que quizás en dinero no es tan significativo, pero sí lo es para el acompañamiento de ese proyecto tan importante que tiene Rafaela y la Región en esta Universidad Pública; $ 25 millones de pesos para recambio de líneas tradicionales por preensamblado en San Vicente. Después hay obras ya finalizadas como la línea de media tensión entre María Juan y San Vicente, pasando por Colonia Margarita, con una inversión de $180 millones; Bella Italia con $ 35 millones”.



TARIFAS

El oriundo de la ciudad de Esperanza defendió la actualización del 25% del cuadro tarifario solicitado por la EPE al argumentar que: “durante los dos primeros años de gestión de Omar Perotti, excepto los 300 grandes usuarios intensivos, el 1,4 millón restante de santafesinos y santafesinas tuvieron aumentos que no superaron el 31%. Los jubilados de menores ingresos con tarifa social tuvieron un incremento del 14% en el mismo período. Ahora, comparemos esto con las subas entre un 350 y 1.000% durante el período 2015-2019. La lógica con la que nosotros definimos tarifas tiene que ver con la búsqueda de dos cuestiones fundamentales: cuidar el bolsillo de la gente, y en esto la postura del Gobernador es que la tarifa tiene que marchar por debajo de la evolución de los salarios para que sea un elemento que fortalezca el poder adquisitivo y que no se un obstáculo para la competitividad de las empresas. El otro elemento de la actualización está ligado a obtener los recursos para sostener la dinámica de inversiones de la que hablábamos antes”.

De todas maneras, aclaró “que los consumos muy importantes de fines de diciembre y mitad de enero, con algunos problemas del servicio, no van a ser afectados por el aumento que se defina”.



RECLAMOS

Caussi fue enfático a la hora de señalar que: “la mayor parte de los problemas de tensión no fueron responsabilidad de EPE. La cadena de valor energética tiene tres eslabones: la generación a cargo de grandes empresas y grupos económicos (diques, centrales termoeléctricas, ciclo combinado); el transporte, que está a cargo de TRANSENER, que son las líneas de alta tensión; y, finalmente, la distribución, que es EPE. El sistema nacional de generación y transporte tuvo 20 colapsos (salieron de servicio gran cantidad de megavatios de potencia) en el período fin de diciembre comienzos de enero y eso nos afectó mucho en toda la provincia de Santa Fe y no vimos en la obligación de generar sistemas de abastecimiento rotativos de la demanda y también hubo problemas de tensión. Como consecuencia, hemos tenido reclamos y hemos presentado la nota correspondiente a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) y vamos a tratar de dar respuesta a todos los que sean pertinentes”.



NUEVA ESTACIÓN

TRANSFORMADORA

En otro tramo, el titular de la EPE ratificó que "con el Gobernador Perotti pretendemos que este año se licite la tercera estación transformadora en el norte de la ciudad de Rafaela y, de lograrlo, al principio de 2023 se podrían iniciar los trabajos. Estimaciones a la que este diario pudo acceder indican que el presupuesto de la obra rondará los $ 2 mil millones, y que se distribuirán en, al menos, un par de presupuestos.