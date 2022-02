ATE aspira a colocar las políticas salariales por sobre la inflación

Comenzó febrero y con él las ansiedades propias de los diferentes gremios estatales en cuanto al inicio de la discusión salarial. Mientras AMSAFE reclama que la próxima semana se concrete la convocatoria, desde ATE por ahora no tienen apuro.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Jorge Hoffman, al ser consultado por el tema señaló: “Nosotros no hemos tenidos ninguna convocatoria por ahora y tampoco hemos pedido ya el funcionamiento de la paritaria central para discutir política salarial. Hemos trabajado durante el mes de enero en forma constante en el ámbito de la comisión técnica, es decir, las conversaciones siempre están presentes pero no hemos abordado como dije las cuestiones salariales”.

“Siempre las políticas salariales se construyen a partir de la opinión del gobierno y de la opinión de los gremios que conformamos la paritaria, que hoy a la luz de la situación social, política y económica parecería mostrar un escenario complicado y difícil, pero a su vez venimos con un fuerte crecimiento durante el año pasado de la economía, pese a que inmensos sectores de nuestro pueblo no lo puedan percibir y en particular en la provincia de Santa Fe. Es un panorama propicio para la discusión de los salarios y fundamentalmente a partir de esta decisión –que es un pedido de los gremios- y que hoy todo el mundo entiende que los salarios tienen que estar por encima de la inflación porque sabemos que durante el gobierno anterior perdimos un 20% de poder adquisitivo y eso lo tenemos que ir recuperando con el tiempo. Aspiramos a que en esta instancia volvamos a colocar las políticas salariales por encima de la inflación y con esa idea vamos a sentarnos a negociar”, indicó el dirigente gremial.

Hoffman insistió con este planteo: “Al igual que los otros gremios, la aspiración es que este año el salario esté no tan levemente por encima de la inflación como en 2021, sino que esté marcadamente por encima de la inflación”.



TRABAJADORES CONTRATADOS

Hoffman contó que “con respecto a trabajadores contratados, estamos en un proceso de pase a planta permanente, que se está llevando a cabo mucho más lento de lo que nosotros pretenderíamos y con muchísimo más atraso en los trabajadores del Ministerio de Salud, pero rescatamos que se está llevando a cabo este proceso”.