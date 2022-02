Los tiempos se acortan y AMSAFE espera la convocatoria para discutir paritarias

El delegado de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, dijo que hasta el momento no recibieron invitación formal para reunirse con el gobierno provincial y que es importante no solo discutir el tema salarial sino las condiciones de trabajo para volver a la presencialidad segura. Hoy se inicia la paritaria nacional.

“Desde el mes de enero ya empezamos a solicitar que esta convocatoria sea lo antes posible, aunque no es oficial hay una información sobre que el día 10 sería la convocatoria por parte del Ministerio a la reunión paritaria, pero aún no hemos recibido una invitación formal para ese encuentro. Esperemos que llegue y que se puedan abordar los temas de un modo adecuado, para resolverlos de manera rápida y poder dar inicio al ciclo lectivo 2022 como corresponde”, afirmó el delegado de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer.

El ciclo lectivo comenzará en la Provincia como en casi todo el país el próximo 2 de marzo, y pese a que resta menos de un mes no hay certezas en torno a la discusión salarial ni la modalidad en la que se dictarán las clases en función de la emergencia sanitaria por Covid, es decir puede ser mixta o como reclaman los padres, con presencialidad plena. A nivel nacional, el Ministerio de Educación de la Nación convocó para esta tarde a las 14 a los gremios docentes para iniciar la negociación salarial y las condiciones de trabajo, que también comprende la situación sanitaria.

Acerca de las expectativas que tienen desde el gremio de cara a la discusión paritaria, Oesquer señaló que “siempre aclaramos que en ese ámbito no se discute exclusivamente salarios, es solamente uno de los puntos –que obviamente nos interesa a todos y es necesario discutirlo- pero también tenemos temas referidos a condiciones de trabajo que en este retorno a la presencialidad y en la apertura del año escolar es fundamental poder ajustar protocolos, analizarlos y debatirlos. La idea es poder estar dentro de una escuela segura y evitar inconvenientes en el marco de la emergencia sanitaria que seguimos transitando”.

“También tenemos que hablar de temas de la carrera docente ya que estamos transcurriendo un concurso de inicial-primario especial, que hay que concretarlo y aún no hay fecha para el ofrecimiento, teniendo en cuenta que hay que tomar posesión de traslados y titularización de horas y cargos antes del inicio del ciclo lectivo”, agregó el delegado.

Oesquer, habló del ausentismo que se observó en plena pandemia y explicó que “las cuestiones de salud se siguen sucediendo más allá de la pandemia y sobre todo con esta enfermedad, que incluso con la vacunación que ha avanzado muy bien, los contagios se siguen sucediendo y obviamente necesitamos tomar licencia y cubrir a ese docente. Eso no ha cambiado y así lo venimos manejando. Está claro que esta fue una experiencia nueva para todos y en ese marco intentamos transitarla de la mejor manera”.

En cuanto a la negociación con el gobierno provincial, el delegado manifestó que “el tema salarial que es donde siempre cuesta más acercar posiciones, nosotros mencionamos que más allá de que siempre desde el gobierno se habla de correr a la par de la inflación –ganarle en todo caso- vemos que con el pasar de los años hemos ido perdiendo poder adquisitivo. Como referencia nosotros tenemos que un docente que recién se inicia está ganando por debajo de la línea de pobreza e incluso un docente hasta los 20 años de antigüedad recién estaría por encima de esa línea. Necesitamos más allá de correr a la par de la inflación, una recomposición que coloque el salario docente por fuera de la línea de pobreza para que pueda vivir dignamente”.



LA PROVINCIA AGUARDA

LA PARITARIA NACIONAL

Los gremios docentes de la provincia quieren cuanto antes ser convocados a la mesa paritaria, la apuran, pero la provincia espera que la discusión nacional abra el camino.

Si bien nadie quiere dar porcentajes en el arranque de la negociación, todo hace suponer que los sindicatos pedirán una recomposición que ronde el 40%.

Por otro lado, los tiempos se acortan ya que el próximo lunes deberían regresar a las aulas aquellos alumnos y alumnas que tienen "trayectorias débiles o intermitentes", así como los alumnos de 6º y 7º, con fecha de retorno estimada para el 10 de febrero.

La referente de AMSAFÉ y de Ctera Sonia Alesso, solicitó al Gobierno Provincial que haga la convocatoria a paritaria la próxima semana, en respuesta al anuncio que el viernes pasado se hizo oficial, en cuanto a que la Casa Gris esperará la paritaria nacional para avanzar luego a nivel provincial.

Alesso se reunirá con los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Salud, Carla Vizzotti en el marco de la paritaria nacional, donde aseguró que va a pedir "escuelas seguras y protocolos" para minimizar los contagios de Covid en las aulas.