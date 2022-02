Según el fiscal, la droga fue adulterada intencionalmente

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, sostuvo ayer que la cocaína que produjo la muerte de al menos 17 personas fue adulterada "intencionalmente" porque "no parece ser un error en el procesamiento del material"."Esto es excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía la pericias no están", remarcó quien lleva la investigación del caso.Lapargo aclaró que todavía se desconoce con qué sustancia fue modificada la droga porque faltan los resultados de la "pericia toxicológica".A su vez, explicó que todavía "no hay autopsias terminadas", que las causas de las muertes de las víctimas fueron "intoxicaciones muy severas", que parecen ser "veneno"."Tenemos un testimonio de una persona que estaba en un grupo consumiendo que dijo que él consumió una cantidad pequeña, se sintió mal y no consumió más. Que con él había otras personas que siguieron consumiendo y fallecieron tres de ellos", agregó en declaraciones al canal TN. (NA)