El Gobierno apuesta a la "vacunación escolar"

A falta de un mes para el comienzo del ciclo lectivo en la mayor parte de las provincias, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó ayer que una de las metas que se fijó con su par de Educación, Jaime Perczyk, es avanzar en la "vacunación escolar", pero no sólo contra el coronavirus, sino con todas las dosis previstas en el calendario oficial de inmunización.

"Uno de los objetivos del ministro Perczyk y míos es volver a la vacunación escolar", señaló la funcionaria nacional. En diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada, la titular de la cartera sanitaria remarcó que el Gobierno apuesta "a estimular y trabajar muchísimo para que cada provincia genere brigadas de vacunación y cada escuela se abra para que se puedan vacunar en el ámbito escolar no solamente las vacunas contra el Covid sino también las del calendario".

El objetivo del Poder Ejecutivo es que así los alumnos puedan aplicarse las vacunas obligatorias que no hayan recibido en los últimos tiempos como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Asimismo, Vizzotti precisó que, en lo que respecta a la inmunización contra el coronavirus, la vacunación en adolescentes de entre 12 y 17 un 87% cuenta con una dosis y más del 70%, con dos. A su vez, señaló el crecimiento de la inoculación en niños de 3 a 11 años, que inició hace tres meses y que ya registra un 73% con una dosis y 52% con dos.

En la misma línea, la integrante del Gabinete afirmó que en los próximos días habrá una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a autoridades educativas para definir los nuevos protocolos de cara al inicio del ciclo lectivo 2022.

En ese sentido, la ministra de Salud adelantó que el pase sanitario no será uno de los requisitos para el ingreso a las escuelas.

Por último, la funcionaria nacional se refirió a la situación epidemiológica: "La endemia no es algo que vaya a suceder en la Argentina, sino en el mundo. Desde el punto de vista epidemiológico, la endemia no pasa de un día para el otro. Es un proceso de características, la gente que se contagia varias veces y el avance de la vacunación hace que las medidas sean tendientes a ir recuperarte la vida anterior a esta situación".



LA NOCHE DE

LAS VACUNAS

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que el próximo viernes 4 de febrero se llevará a cabo "La noche de las vacunas" en más de cien postas ubicadas "en lugares céntricos del conurbano y en puntos turísticos de alto tránsito", se informó este martes oficialmente.

El anuncio se hizo en Pinamar en una nueva conferencia de prensa, como las que ofrece cada semana en distintos puntos de la costa bonaerense el gobierno de Axel Kicillof.

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak confirmó que "el viernes 4 de febrero haremos ´La noche de las vacunas', en más de cien postas para llegar a un público distinto en condiciones distintas". El funcionario precisó que, partir de las 8 de la noche, habrá 50 postas itinerantes y más de 50 postas fijas que ampliarán su horario para poder cubrir la nocturnidad en toda la provincia y especialmente en la costa.



LA VACUNACIÓN

EN LA AMÉRICA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles que uno de cada cuatro habitantes de las Américas aún no recibió ni una sola dosis del fármaco anticovid, una región con una gran desigualdad en el acceso a las vacunas y donde los contagios y muertes por la enfermedad siguen en aumento.

Si bien 14 países y territorios inmunizaron por completo al 70% de su población, otros tantos aún deben alcanzar la meta del 40%, afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, durante una rueda de prensa virtual.

En los países de ingresos bajos y medianos "más del 54% de las personas aún no han recibido una sola vacuna contra Covid-19", agregó Etienne, informó la agencia de noticias AFP.

El promedio de las Américas crece gracias a las campañas de inmunización en Chile, Cuba, Canadá, Uruguay y Argentina, donde la cantidad de habitantes con la pauta completa se acerca al 80%. (NA / Télam)