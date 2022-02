¿Qué pasará en Diputados con el Presupuesto 2022?

El ministro de Economía de la Provincia, Walter Agosto se quejó de la falta de aprobación del Presupuesto santafesino en la Legislatura: "Cuando no hay presupuesto, no hay hoja de ruta", refunfuñó. El funcionario explicó que “hay una serie de imposibilidades, de restricciones para reconducir partidas, para poder aplicar los incrementos que estaban previsto para este año y no estaban previstos el año pasado”.

Según pudimos saber, para el jueves que viene fue convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el radical Fabián Palo Oliver para reanudar la discusión sobre el presupuesto 2022.

Recordemos que debido a que el Poder Ejecutivo (Walter Agosto) no respondió el amplio petitorio que le dejaron los diputados radicales y socialistas, cuando el funcionario estuvo hace una semana antes del tratamiento del mismo – que finalmente no se produjo allá sobre fines de Diciembre del 2021 - precisamente la oposición optó por “cajonear” el presupuesto 2022 hasta este mes de febrero, cuando se reanuden las sesiones extraordinarias, siempre y cuando se reanude el diálogo político con el Poder Ejecutivo, según advirtieron y se esperanzaron los distintos oradores de la oposición radical – socialista.

Entre lo solicitado al Ministro Agosto -que según la oposición nunca respondió- se destacan las deudas en concepto de Obras Menores, como tampoco las precisiones solicitadas acerca de las transferencias para gastos corrientes del año 2021.

La oposición criticó asimismo que no recibieron información sobre las transferencias de los proyectos ya tramitados del Plan Incluir, al que además le agregaron un presupuesto para el 2022 de 6.000 millones de pesos. También consideraron que el Poder Ejecutivo debería elaborar un programa que compense a las ciudades de Santa Fe y Gran Santa Fe, Rosario y Gran Rosario, por la disminución en términos reales del fondo de conurbano, considerando razonable asignar a dichos gobiernos locales un monto de $ 3.000 millones anuales a partir de 2022 ajustables por inflación.

Otra cuestión reclamada es el destino que darán los Municipios y Comunas de la Provincia a los fondos que reciban por los pagos que el Estado Nacional efectúe a la provincia por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 24 de noviembre de 2015 y 7 de diciembre de 2021.

Mientras tanto, a menos de un mes del comienzo del ciclo lectivo en la Provincia previsto para el 2 de marzo, desde el gremio de los docentes de escuelas públicas reclaman que la semana próxima se abran las negociaciones paritarias. La titular de AMSAFE, Sonia Alesso, aclaró que no es necesario que en Santa Fe se espere por el avance de la paritaria nacional pues se puede avanzar en forma simultánea. Así lo había consignado el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, quien condicionó la apertura de la discusión provincial a que se defina la paritaria nacional, cuya primera reunión se concretará esta tarde a partir de las 14 en el Ministerio de Educación de la Nación.

En este marco, CTERA -que también es presidida por Alesso- anunció que en el encuentro "reclamará que el aumento salarial le gane a la inflación, mejoramiento de las condiciones laborales: edilicios, material didáctico, salubridad en las escuelas, entre otros temas, condiciones aptas de salubridad e higiene para la vuelta segura a las escuelas, la puesta en marcha del Programa Nacional de Formación Docente Permanente gratuita y en ejercicio".