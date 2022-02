Jueves de pruebas en el Midgets del Litoral

Desde que Matías Audino logró consagrarse en una apasionante definición del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" - Copa "Forni Sport", en diciembre pasado, el Midgets del Litoral ingresó en un período de receso, que se verá interrumpido esta noche, con la realización de prácticas oficiales.

La referida actividad se desarrollará en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila, en el marco de una programación que se iniciará aproximadamente a las 20:00 y finalizará a las 23:00.

Así lo informó la Asociación Midgets del Litoral, entidad que fiscaliza desde el año 1967 a la especialidad mecánica de mayor trascendencia en la región.

Las pruebas que se anuncia para este jueves en el trazado que se ubica en el Predio Deportivo "Octavio Bessone", se constituirán en una muy buena oportunidad de cara a la puesta en marcha del Torneo de Verano.

Vale la pena destacar que el costo de estas prácticas se fijó en la suma de 4.000 pesos y que por el mismo valor estarán disponibles cuatro boxes, que podrán reservarse a Arturo Montrucchio (3492 3492 377678) ó Conrado Ingaramo (3492 318975), de la AML.

Respecto del certamen reducido, que volverá a disputarse luego de una ausencia de nada menos que 15 años, se llevará a cabo en el mismo trazado de la AML, cumpliéndose la totalidad de las fechas en horario nocturno.

Se considera importante recordar que la primera se correrá el próximo sábado 5 de febrero, en tanto que la segunda se anuncia para el 19 de este mes.

La tercera se realizará el 12 de marzo, en tanto que los días 2 y 23 de abril se disputarán la cuarta y la quinta, respectivamente.

Un dato a tener en cuenta, es que la segunda y la cuarta fecha, de acuerdo con el Reglamento Particular, estarán reservadas a pilotos invitados, por lo que serán consideradas "especiales", mientras que las fechas primera, tercera y quinta, serán "normales".

De acuerdo con el relevamiento efectuando en los últimos días, serían más de cincuenta los participantes en el inicio del Torneo de Verano, cantidad que incluiría a unos cinco debutantes que se integrarán a la categoría.

Como ocurrió en la temporada anterior, las competencias serán televisadas en directo, pudiéndose seguir por los canales de cable de la región sin costo, pero quienes no dispongan de ese servicio podrán contratarlo y lo verán a través del sistema de streaming.

Para acceder a esa posibilidad, se deberá ingresar a www.ticketgo.net.ar.



TORNEO OFICIAL

Teniendo en cuenta la disputa del Torneo de Verano, una vez que concluya el mismo, la actividad ingresará en un extenso paréntesis durante los meses de invierno.

En principio el Torneo Oficial 2021/2022, se estaría iniciando en septiembre y llevaría la denominación de "Arturo Alias", en memoria de quien fuera un referente dirigencial de la AML.

No obstante, existiría el interés de la entidad con sede en la localidad de Vila de organizar, antes de ponerse en marcha el Torneo Oficial, una nueva edición del Encuentro Nacional. VHF.