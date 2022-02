Humedales sin protección

Pese a la importancia cada vez más elevada que adquieren en la agenda pública los asuntos vinculados al medio ambiente, en la Argentina la clase política no se pone de acuerdo ni siquiera para consensuar el texto de una ley de protección de los humedales.Los Esteros del Iberá de la provincia de Corrientes albergan la reserva de agua más importante de todo el país y es considerado uno de los 10 humedales más grandes del mundo en el que habitan más de 400 especies de plantas y animales.En tanto, la provincia de Santa Fe cuenta con tres humedales reconocidos por la Convención Ramsar. Se trata de Jaaukanigás, ubicado el departamento General Obligado; Laguna Melincué, en el departamento General López; y el Bi-provincial Delta e Islas del Paraná, que comprende parte del territorio del departamento santafesino San Jerónimo y la sección Islas del departamento entrerriano de Diamante.Precisamente ayer se conmemoró el Día Mundial de los Humedales. Esta fecha especial se celebra desde 1977 en conmemoración a la firma del Convenio sobre los Humedales, concretada en la ciudad iraní de Ramsar, el 2 de febrero de 1971. El acuerdo multilateral se suscribió para promover la conservación de estos ecosistemas.Desde Sociedad Rural de Rafaela, se compartió un documento de la Red Mujeres Rurales en el que se explica que los humedales son extensiones de marismas, pantanos, turberas, o cualquier superficie cubierta de agua, sean éstas naturales o artificiales, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no excede los 6 metros.En un trabajo de agencia San Luis, se remarca que los humedales cumplen un rol elemental para la humanidad, ya que este tipo de ecosistemas integrados por animales, vegetales, y microorganismos, tienen la capacidad de regular el ciclo del agua. Y además de ser una importante fuente de recurso hídrico, desempeñan importantes funciones en la mitigación de los efectos del cambio climático siendo almacenes o sumideros de carbono (cuya liberación a la atmósfera, cuando no son retenidos por los humedales, potencian el efecto invernadero, que es el causante del calentamiento global).Amparado en el tema de este año “Acción en favor de los humedales para las personas y la naturaleza”, el Día Mundial de los Humedales 2022 destaca la importancia de lograr que los humedales se conserven y se utilicen de forma sostenible y racional. Se trata de una llamada a la acción centrada en intensificar las medidas e invertir en la conservación, gestión y restauración de los humedales como una solución eficaz para lograr detener las crisis de pérdida de la biodiversidad y cambio climático.Los humedales abarcan aproximadamente el 6 % de la superficie terrestre del planeta, sin embargo, según la Convención casi el 90 % se ha degradado desde el siglo XVIII y están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques. Desde 1970, se ha perdido el 35% de los humedales del mundo. La región más afectada es América Latina y el Caribe, de la que forma parte el país, donde disminuyeron en un 59% desde 1970 a 2015 según lo señaló Ramsar en un informe publicado en 2018.En la Argentina, hace años que se discute en el Congreso una ley de protección para estos recursos. Pero sin avances más allá de una eventual media sanción. Organizaciones ecologistas advierten que los legisladores se hacen los distraídos ante presiones de los sectores inmobiliario, minero y agropecuario. A raíz de los incendios continuos en varios puntos del país, sobre todo en el Delta del Paraná, se presentaron más de 10 iniciativas en Diputados con el objetivo de proteger las áreas. Ante el trabajo realizado por la Comisión de Recursos Naturales, en noviembre se logró un texto unificado pero nunca llegó al recinto. Y sigue esperando, mientras los humedales se degradan cada vez más. Otra deuda de los políticos argentinos.