Violencia de género, con lesiones y robo

En la Comisaría 5ª de San Vicente, una mujer de 43 años de edad dio a conocer que mantuvo una discusión con su pareja, a la que identificó como Mauricio B., de 33 años de edad, al tratar un tema de dinero.

De acuerdo a la exponente, el hombre la amenazó y golpeó en un contexto en el que le dijo que no saldría si no le devolvía una cantidad de dinero, a la vez que el sujeto colocó una traba en la puerta.



Seguidamente, la denunciante manifestó que tiempo más tarde se percató de la sustracción, desde su domicilio, de 100.000 pesos y 300 dólares, y deslizó que sospechaba de su pareja, porque conocía como entrar y además era la única persona que sabía dónde estaba el dinero.



Así las cosas, se llevó a cabo una requisa en el domicilio y el taller que acredita el sanvicentino de mención, y se obtuvo el secuestro de 149.000 pesos.



No todo quedó allí, dado que nuevamente la denunciante solicitó presencia policial en su local comercial, porque se habían hecho presente familiares de Mauricio B. y este mismo, reclamando el dinero.

Y en ese contexto, siempre según el relato de la exponente, una hermana de Mauricio le aplicó un golpe en el rostro.



En definitiva, se dio inicio a una causa penal por lesiones leves, coacción y robo, en el contexto de violencia de género, a la vez que se expidió una prohibición de acercamiento a la víctima, por parte de Mauricio B., Sabrina B., Jorge B., y Liliana L.