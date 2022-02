Presentaron a Pol Fernández

BUENOS AIRES, 3 (NA) - El mediocampista Guillermo "Pol" Fernández fue presentado ayer como refuerzo de Boca y se mostró "muy feliz" de comenzar su tercera etapa en el club, al tiempo que se refirió a su relación con el vicepresidente del "Xeneize", Juan Román Riquelme.

"Con Román he hablado mucho durante este tiempo, no solo de fútbol sino también temas de la vida, queda claro que tenemos un aprecio mutuo. En cuanto se dio la posibilidad de volver al club, de parte mía no lo dudé", manifestó Fernández en conferencia de prensa.