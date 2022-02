Más satisfacciones en el "Mar Cordobés"

En la linda jornada de natación de aguas abiertas que se desarrolló el domingo en Miramar de Ansenuza, por la tercera fecha del calendario 2021/22 del circuito Natura Sports, denominada Mega Desafío, participaron nadadores y nadadoras de distintos espacios de nuestra ciudad.

Entre ellos estuvieron los representantes del Natatorio Los Delfines, que cumplieron también destacadas performances. Cabe destacar que Patricia Santillán ganó por tercer año consecutivo en su categoría.

Participantes de Los Delfines en 2 k: Adrián Boero Master F, 6to puesto 00:49:16; Leandro Blatter Master B, 11° puesto 00:47:59; Santiago Blengino, Master C 10° puesto 00:43:38; Marcelo Hernández, Master C 2° puesto 00:37:15; Patricia Santillán, Master G 1° puesto 00:51:03.

En 1k: Antonela Culasso, Master C 3° puesto 00:26:47; M.Florencia Baima, Master A 2° puesto 00:26:43.

Sin dudas, uno de los principales atractivos de este evento fue la presencia de la cuatro veces olímpica Cecilia Biagioli, con parte de su equipo. La cordobesa que fue duodécima en Tokio 2021 ganó la competencia de los 5 km femeninos.