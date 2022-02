“Es un honor y un desafío ser la primera mujer en el Directorio de ROSGAN”

Si algo caracteriza al Mercado Ganadero S.A., más conocido como ROSGAN, es la innovación. Desde su nacimiento, allá por 2008, que supo marcar un camino y distinguirse a la hora de la comercialización de hacienda, en vivo y en directo, por televisión. Quizás por eso no sorprenda la decisión que tomó a fines de 2021, cuando debió renovar autoridades. Por primera vez en la historia una mujer integrará el Directorio y, con este pequeño gran paso, la institución vuelve a ser pionera, aggiornándose a los tiempos y otorgándole al género femenino, de a poco, el lugar que corresponde.

Josefina Ildarraz ha sido la elegida para semejante privilegio. Apasionada por la ganadería, actividad que “mamó” desde pequeña teniendo en cuenta el negocio familiar (la consignataria Ildarraz Hnos S.A.), se prestó amablemente al diálogo con La Opinión para compartir sus sensaciones y aportar su visión de un sector que últimamente recibe más golpes que caricias.

“Con la idea de innovar y generar un recambio, me propusieron ser Directora de ROSGAN y acepté; es un honor y un desafío al mismo tiempo teniendo en cuenta que nunca en la historia ocurrió algo así”, expresó Josefina, que se incorporó a la empresa familiar hace diez años e integra la tercera generación de familia en la consignataria.

Al referirse a la institución, Ildarraz destacó que se trata “del único mercado ganadero de invernada y cría en Argentina”, convirtiéndose en una referencia ineludible en materia de precios. “Abarcamos gran parte del país y hemos creado una marca importantísima a nivel nacional”, resaltó.

La realidad marca que se mueve dentro de un rubro “muy masculino”, como lo definió la propia entrevistada, pero siempre fue “bien recibida” por sus pares y colegas. “Me encanta poder trabajar a la par de hombres que siguen apostando por este país y por el campo; al mismo tiempo, me parece fantástico que la mujer tenga voz y voto”, reconoció.

En ese sentido, analizó: “Yo creo que ROSGAN quiere nuevas ideas y opiniones, desde el punto de vista femenino en cierta manera. Si bien cada vez más la mujer ocupa un rol importante en varios rubros, desde hace diez años tienen más en cuenta al género porque cuenta con otro empuje y visión”. Y agregó: “los hombres del sector están cada vez más interesados en la coparticipación de la mujer”.

Por último, se refirió a los objetivos de cara a lo que viene. Al respecto, anticipó una apuesta “muy fuerte” en tecnología para ratificar el liderazgo de la institución y confirmó la realización de subastas importantes, en diferentes zonas del país y en varias exposiciones que brindan un lugar a la ganadería. “La idea es seguir con el prestigio y posicionamiento, mantenernos en ese sentido y abarcar la mayor parte del país que podamos”, reveló.



LA VISIÓN DEL NEGOCIO

Consultada sobre el negocio en 2021, Ildarraz admitió que “fue un buen año”, fundamentalmente para la invernada. De todas maneras, señaló que los remates realizados durante enero “no mostraron los valores que se vieron en noviembre o diciembre”, teniendo en cuenta algunas variables que han incidido en la actividad, como por ejemplo el clima. No obstante, remarcó que sigue ofreciéndose hacienda “de mucha calidad”.

El año pasado, la ganadería sufrió los embates de un Gobierno que apeló, una vez más, a viejas recetas para tratar de corregir distorsiones generadas a partir de la política llevada adelante. Así, el intervencionismo de la cadena volvió a repetirse y términos como “cepo” coparon nuevamente la agenda. Al respecto, la Directora de ROSGAN indicó: “las medidas que se han tomado no ayudan y perjudican mucho a la ganadería, afectando también al productor y por supuesto al país”.

En efecto, afirmó que “el mercado ganadero es una base de información importantísima y una referencia para muchos productores”, pero además puntualizó que “es lo más transparente que existe”. Precisamente, se trata del argumento que más utilizó la cadena de ganados y carnes para intentar que el Gobierno recapacite luego de las medidas adoptadas. En un mercado con miles de oferentes y demandantes, la transparencia y equilibrio de fuerzas se dan naturalmente.



UNA VIDA LIGADA A LA GANADERÍA

Los comienzos de Josefina en Ildarraz Hnos S.A., que hace más de siete décadas se vincula al rubro, estuvieron ligados a la parte administrativa. Luego, a medida que fue adquiriendo conocimientos se volcó de lleno a la producción y al área de ventas. En la actualidad, ocupa la vicepresidencia de la empresa.

La firma familiar no es una más en ROSGAN. Junto con otras dos consignatarias, han sido socios fundadores del Mercado Ganadero Por supuesto que luego fueron sumándose más, pero ese hito ha tenido como protagonista a la empresa, cuya casa central se encuentra en Concordia (Entre Ríos), pero también cuenta con oficinas en Capital Federal (Bs. As.)

“Es un verdadero orgullo formar parte de esta empresa y del ROSGAN, pero también estar ligada a una actividad tan importante como la ganadería, que genera desarrollo en todas las regiones del país, a partir del esfuerzo y sacrificio de los productores y toda la cadena en general”, concluyó.