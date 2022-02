Fuertes cuestionamientos de productores santafesinos hacia la política lechera oficial

El fin de semana se publicó una nota periodística un artículo donde se afirma que “Santa Fe se consolida como productora láctea líder a nivel nacional“. El artículo cayó muy mal en el sector primario y desde la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe) emitieron un comunicado para aclarar la situación, donde realizaron cuestionamientos al Gobierno de la provincia.

“Se sostiene que la leche que se produce en el territorio santafesino es de gran calidad, lo cual es cierto, aunque aún quedan ajustar muchos parámetros higiénico-sanitarios. Sin embargo, si las cosas fueran tan contundentes, debería explicar el Gobierno Provincial por qué no avanza en un pedido de la producción desde hace años que es el pago por sólidos y no por litro, o directamente un líquido blanco que se entrega desde los tambos”, fustigaron desde la entidad.

Si bien reconocieron que Santa Fe es una provincia exportadora, también señalaron que “no existen novedades en el panel de empresas que salen a vender al mundo, porque históricamente se sostienen esos negocios desde esta provincia”.

Los productores resaltaron que “es un viejo anhelo la mejora de la infraestructura” y destacaron el programa denominado “Caminos de la Ruralidad”. Sin embargo, advirtieron: “nos gustaría que fuese más abarcativo y que se ejecuten con mayor celeridad los tramos en las diferentes localidades, que están lejos de ya tener concretados 400 kilómetros de ripiado en 40 pueblos y ciudades”.



“LA LECHERÍA FUNCIONA POR INERCIA”

Por otro lado se refirieron a las ayudas oficiales ante fenómenos climáticos. En ese sentido afirmaron que “es por demás lenta” y citaron el ejemplo de los productores ubicados en San Genaro y Centeno, “que el año pasado padecieron inundaciones y aguardan por respuestas respecto a hidráulica o la mejora en el servicio eléctrico”. A ellos se les suma los damnificados por la pedrada a mediados de diciembre en el Dpto Castellanos, a los que le siguen prometiendo que ´la semana que viene´ llega el auxilio para afrontar el invierno sin cultivos”.

Por último, indicaron: “no se puede plantear un panorama tan alentador, cuando lo que se hace es lo mínimo desde los lugares de decisión. La lechería en Santa Fe y a nivel nacional funciona por inercia, no tiene novedades de consideración y enorgullecerse de eso es conformarse con lo mínimo y no con todo lo que se podría lograr realmente si la política acompañara positivamente al sector”.