El sector agroexportador tuvo uno de los mejores arranques de la historia

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante el último mes de enero las empresas del sector liquidaron la suma de 2.441.646.546 dólares; segundo mejor mes de enero de los registros de los últimos 20 años solo apenas superado por el año 2016.

La persistente bajante del río Paraná, que reduce las cargas en los puertos de up river así como condiciones climáticas cambiantes, afectaron la liquidación del mes, incluyendo también la tasa elevada de ausentismo por razones sanitarias.

La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se 1 trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas.

En este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, etcétera.



EL COMPLEJO OLEAGINOSO-CEREALERO

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%. El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el INDEC, fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).



“LA INTERVENCIÓN NUNCA FUNCIONA”

El Gobierno publicó la norma que regula el fideicomiso aceitero, fijando las condiciones para fiduciantes y fiduciarios. La CIARA – CEC salió a aclarar que no participa, sino que lo hacen directamente las empresas y los productores que abastecen el mercado interno, quienes reciben el subsidio privado.

“Es de cumplimiento obligatorio por las leyes aprobadas en 2018 y Resolución conjunta del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agricultura de la Nación, que hacen penalmente responsable a los directores de las empresas por su cumplimiento”, indicaron en un comunicado.

Según explicaron, las empresas que cobran el subsidio de los exportadores figuran con sus productos en la página señalada de Precios Cuidados. “Los precios publicados son responsabilidad del Gobierno, que los fija muy por debajo de toda estructura real de costos” recalcaron.

Al respecto, los empresarios expresaron: “el atraso de precios de 2020/21 acumula 131%; la intervención estatal en precios nunca funciona, destruye empleo y la producción, por eso lo rechazamos”.