El servicio de minibuses se impone nuevos desafíos en 2022

Luego de un 2020 en el que la emergencia sanitaria paralizó por completo la prestación del servicio, en los primeros meses del año anterior los minibuses volvieron a la calle y el usuario fue progresivamente confiando en la seguridad sanitaria que brindó el servicio y en el cierre se recuperó la normalidad.



El regreso a la situación de pre-pandemia hizo que se retomen los proyectos que habían quedado postergados y desde la Coordinación de Gestión Territorial y Transporte de la municipalidad, que en encabeza Mónica Andreo,dirigirán todos los esfuerzos para convertir al servicio en una opción válida para que se traslade la familia, con el fin de potenciar sus ventajas. Sabido es que el transporte público resulta más barato que el vehículo privado, y a ello se le suman otros beneficios como contaminar menos y descongestionar las calles de la ciudad, a la vez que las hace menos peligrosas, sucias y ruidosas.



“Para lograr este desafío -explicó Andreo a La Opinión- tenemos que optimizar el servicio en cuanto a recorridos y tiempo. Para que el rafaelino elija el transporte público de la ciudad hay que ofrecerle un servicio de calidad y de calidez humana y en esto también es fundamental la atención y cordialidad que el chofer le dispensa al usuario en el saludo, en la espera para que el pasajero tome asiento, y estamos trabajando fuertemente en esta cuestión”.



La funcionaria reveló que "ya está “en marcha un proceso de refuncionalización de recorridos de las 5 líneas, para mejorar el tiempo y los recursos para conectar más rápidamente diferentes puntos de la ciudad. Esto tiene que contemplar al nuevo hospital, en el norte de la ciudad, donde vamos a tener que hacer base como ahora lo hacemos en el Jaime Ferré. También estamos contemplando la localización del Campus de la UNRaf, que movilizará a cientos de estudiantes y es necesario que las líneas de colectivos lleguen ahí”.



De igual manera, Andreo comentó que para dotar de mayor seguridad a los choferes y pasajeros, “finalizamos el 2021 con 100 cámaras de seguridad colocadas, y hoy todos los coches de la flota las tienen y en todos está instalado el botón de pánico para dar aviso inmediato ante cualquier emergencia como puede ser un choque, un pasajero que se descompone o algún hecho de vandalismo. Todos estos dispositivos están conectados al Centro de Monitoreo y apenas se activa la alarma los agentes reconocen la unidad. Todo ello coadyuva a que, afortunadamente, no tengamos situaciones de inseguridad arriba de los colectivos”.



Igualmente, para la mejora en el mantenimiento de las unidades, la responsable del transporte público rafaelino señaló que el pasado año, “pusimos en óptimas condiciones el taller de reparación de las unidades, que está en el Corralón, porque consideramos que era la base para poner en marcha un servicio de calidad”.





BENEFICIOS Y MEJORA PERMANENTE

“Arrancamos enero con casos CoViD entre el personal (choferes, mecánicos, inspectores, administrativos), más las licencias anuales, pero en febrero ya estamos totalmente en marcha. Estas cuestiones no impidieron que iniciemos el trabajo que tenemos planificado para este año y el 17 de enero ya pusimos a disposición los formularios para tramitar el Boleto Educativo en nuestra ciudad, una iniciativa que nació en Rafaela hace algunos años y el Gobernador Perotti trasladó a toda la provincia y el Intendente Castellano lo tiene entre sus prioridades de gestión. El 2 de enero también pusimos en marcha los “atributos locales” porque como ciudad hemos decidido agregar otros beneficios a la tarjeta SUBE, como es un porcentaje de descuentos para jubilados y pensionados de la Ley 5110. Del mismo modo está en vigencia el denominado “boleto inclusivo” que es para las personas con discapacidad y un acompañante. Desde Nación tenemos la “tarifa social federal” que la estamos aplicando a las personas que están incluidas en la Asignación Universal por Hijo (AUH), empleadas de casas particulares, ex Combatientes de Malvinas. En síntesis, durante enero, pudimos regularizar administrativamente los beneficios que otorgan tanto Nación como Provincia en la tarjeta SUBE”.



Volviendo a la mejora permanente del servicio, contó que “se adaptaron los equipos y ya tenemos 6 coches con aire acondicionado más los 2 nuevos que lo traen incorporado, que se incorporaron en febrero del pasado año y ya tenemos ingresado un expediente para adquirir otra unidad más este año”



“Hoy tenemos 5 líneas en la ciudad con 14 colectivos andando todo el día más los que están en espera por si alguno se descompone y en total tenemos una flota de 23 colectivos en buenas condiciones para cubrir el servicio. El servicio arranca a las 4 de la mañana y se termina a las 22 con frecuencias de entre 10 y 15 minutos”, recordó.







¿SUBE EL BOLETO?

“El costo del boleto en Rafaela está en los $ 25, un valor que está bastante por debajo de los que se paga en otras ciudad. En Santa Fe, por ejemplo, el costo es de $ 46 y en Rosario está llegando a 47”, apuntó Andreo, pero teniendo en cuenta que ayer YPF aumentó un 9% el importe de sus combustibles no se descarta una suba del valor del boleto en Rafaela. Al respecto, la funcionaria adelantó que: “aquí los aumentos están sujetos a la aplicación de una fórmula polinómica que determina el importe del boleto y entre sus variables están el precio del combustible, de los neumáticos y el sueldo de los empleados. Es un análisis que ya comenzamos a realizar, pero todavía no tenemos el resultado, y luego el Intendente deberá tomar la decisión, como también si se hará en forma escalonada o de una sola vez”.





DATOS INTERESANTES

Los fondos nacionales y provinciales son indispensables para brindar el servicio y de acuerdo a la información a la que se pudo acceder llegan a cubrir entre un 40 y un 50 % de las erogaciones que demanda su prestación.

En ese sentido, la funcionaria explicó que: “para nosotros esto es clave y, por suerte, a partir del 2019 y principio de 2020, recuperamos la línea de aportes y subsidios nacionales y provinciales que fueron levantados en el gobierno anterior y posibilitan que podamos tener un balance con relativo equilibrio”



“En esta área tenemos una planta de personal de alrededor de 60 empleados. Sobre el final del año anterior incorporamos 6 choferes más para reforzar el servicio”.



“Terminamos el 2021 con más de 115 usos (cada vez que se pasa la tarjeta SUBE por la máquina expendedora del ticket) y en un 24% fueron boletos educativos (gratis), el 60% es tarifa plana social y federal (55%), y el 16% restante corresponde a atributos locales.