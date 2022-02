Muy duro mensaje del kirchnerismo a la Corte

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Referentes del kirchnerismo más duro se concentraron ayer en la Plaza Lavalle para encabezar una protesta contra la Corte Suprema de Justicia y, en ese marco, reclamaron una reforma urgente del funcionamiento de ese poder y que los miembros del alto tribunal dejen sus cargos.

"No hay ninguna posibilidad de lograr la democratización de la Justicia con la composición de esta Corte", afirmó el documento oficial del evento, leído por las actrices Luisa Kuliok y Cristina Banegas.

"Esta Corte se tiene que ir porque con su fallo sobre el Consejo de la Magistratura viola la Constitución. Se tiene que ir porque con esta Corte no hay justicia ni hay democracia plena y porque condiciona severamente al sistema político", indicaron.

Además, consideraron que es "una Corte sin legitimidad", integrada por dos miembros designados "a dedo", al referirse a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La concentración comenzó pasadas las 16:00, pero el acto central se inició a las 18:00 con las palabras del juez Juan Ramos Padilla, y después las actrices leyeron el documento con cuestionamientos al máximo tribunal y a sectores de la Justicia.

En primera fila también estuvieron el ex vicepresidente Amado Boudou y el dirigente social Luis D'Elía, otro de los convocantes a la protesta del 1F, bajo la consigna "Basta de impunidad".

Sobre un camión montado en las inmediaciones del Palacio de Justicia, el magistrado Ramos Padilla lanzó duras críticas a los integrantes del máximo tribunal del país, actualmente con cuatro miembros.

Entre quienes respaldaron la convocatoria estuvieron los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Seguridad, Aníbal Fernández; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Menna.

También adhirieron a la protesta la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; el secretario general de la CGT, Pablo Moyano; y el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, entre otros.

"Yo me pregunto qué les pasa a los jueces que van a comer con los empresarios a los restaurantes más caros de Buenos Aires. ¿Cuándo van a comer con el pueblo? ¿Cuándo carajo van a atender a la mujer golpeada?", recalcó Ramos Padilla.