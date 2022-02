Crítica de los diputados de la UCR

BUENOS AIRES, 2 (NA). - A raíz de la movilización convocada por sectores del kirchnerismo contra la Corte Suprema, el bloque de diputados de la UCR criticó la marcha y acusó al kirchnerismo de "querer tomar simbólicamente por asalto" la Justicia.

"El Bloque de diputados nacionales de la UCR expresa su preocupación frente a la marcha que desde el oficialismo se promovió contra los miembros de la Corte Suprema", sostuvieron los diputados radicales a través de un duro comunicado de prensa.

Asimismo, destacaron: "El kirchnerismo quiere simbólicamente tomar por asalto la Justicia, por eso decide salir a la calle para agredir a los jueces del Máximo Tribunal del país. No está en el ADN de este sector del peronismo respetar la división de poderes sobre la que se asienta el sistema republicano".

Para el jefe del bloque, Mario Negri, la movilización en Plaza Lavalle "no es una marcha ciudadana más", como dijo Alberto Fernández, "sino un acto violento para amedrentar a toda la Justicia".

Por el último, los diputados afirmaron que el oficialismo "no toma conciencia de la gravedad de la situación" y que "juegan al policía bueno y al policía malo, al mismo tiempo que fogonean estas marchas golpistas contra el Máximo Tribunal de la Nación".