BUENOS AIRES, 2 (NA). - El diario londinense Financial Times sostuvo ayer que la economía de Argentina está en una "situación desesperada" y consideró que con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista de la Cámara de Diputados el país "se ha sumergido en una nueva crisis".

En un artículo publicado bajo el título "La dimisión del líder peronista desata la crisis por el acuerdo de Argentina con el FMI de US$ 44.500 millones", el Financial Times señaló que el país "se ha sumergido en una nueva crisis después de que una figura crucial en la coalición peronista gobernante renunció el lunes en protesta por el acuerdo preliminar del país con el FMI para reestructurar una deuda de 44,5 mil millones de dólares".

Y agregó: "Con las reservas extranjeras netas casi agotadas, la inflación supera el 50% y el tipo de cambio paralelo supera en más del doble el nivel controlado oficialmente. Es probable que la última disputa empeore las cosas".

También habló sobre Cristina Fernández y remarcó que, tanto Máximo como "la poderosa Vicepresidenta, han sido críticos de las presiones del FMI para que recorten el gasto público y reduzcan el déficit presupuestario, al que culpan de la derrota peronista en las elecciones de mitad de término del año pasado".

El diario británico advirtió que la división dentro del oficialismo "plantea serios interrogantes sobre si Fernández y Guzmán pueden lograr convertir el acuerdo general que anunciaron el viernes pasado en un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI y conseguir la aprobación del Congreso".

No obstante, criticó la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, porque "faltaron cifras importantes, como el crecimiento económico previsto para el período acordado con el organismo multilateral".

Y concluyó contundente al decir que los peronistas "siempre han sido muy críticos con la decisión del FMI de otorgar a Argentina un rescate de 57.000 millones de dólares en 2018, diciendo que financió la fuga de capitales y se hizo principalmente para ayudar a la campaña de reelección del entonces presidente Mauricio Macri".