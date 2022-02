Intentarán modificar el acuerdo en el Congreso

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El diputado Leopoldo Moreau, del Frente de Todos, adelantó que el kirchnerismo intentará introducir modificaciones en el memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando la letra chica del acuerdo se discuta en el Congreso.

"Se supone que se va a discutir, para eso va al Congreso. Vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos del acuerdo y ojalá sirva para que cuando se firmen los memorandos de entendimientos algunas cuestiones se remuevan, sino estaremos en una situación compleja", sostuvo Moreau.

El diputado kirchnerista, que también cargó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, se expresó de esta manera apenas horas después de que su colega legislador Máximo Kirchner renunciara como presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara baja, disconforme con los términos del acuerdo.

El Gobierno nacional anunció el viernes pasado que llegó a un entendimiento con el FMI para el pago de una deuda de unos 44.500 millones de dólares, lo que desencadenó un nuevo revuelo político puertas adentro en el FdT.

En este sentido, Moreau cuestionó el pacto con el Fondo y criticó a Guzmán porque, según dijo, "ocultó" información vinculada con las negociaciones que el país llevó adelante con ese organismo internacional, además de "encapricharse" en no extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) el año pasado, cuando "bajó el gasto" público.

"¿Qué pasó? Perdimos cinco millones de votos", sostuvo el legislador, en referencia a la derrota electoral del oficialismo en los comicios de medio término de 2021.

"Hace una semana se llegó a un límite de que si no se cerraba este acuerdo se corría la posibilidad de una gran corrida bancaria y una devaluación, y eso es responsabilidad de Guzmán, porque vino liquidando todas las divisas desde el inicio innecesariamente en una negociación con el Fondo cuando aún no había acuerdo", dijo Moreau.

"Lo que teníamos que haber hecho era suspender el pago -al FMI- y llevar el tema a La Haya. Una negociación así iba a tener un final distinto", evaluó.