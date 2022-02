Luis Juez trató de cobarde a Máximo

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El senador nacional Luis Juez, de Juntos por el Cambio, definió a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados como "un acto de cobardía" y se quejó de que "el Gobierno quiera salvarse con el apoyo de la oposición", ante lo cual subrayó que "primero tiene que convencer a su tropa"."Era de esperar. Es un acto de cobardía, porque tenés que sentarte y discutir lo que tu gobierno acordó: sentate y poné lo que tenés que poner. No te podés aferrar a un relato porque el día de mañana te va a servir para seguir haciéndote el progre", sostuvo el cordobés.Juez remarcó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda es un tema que hay que "discutir todos juntos"."¿Cómo es el tema? ¿La letra chica lo sonroja a Máximo, pero a nosotros nos tiene que arreglar?", planteó el senador nacional por Córdoba.De todos modos, el referente opositor pidió "un poco de autocrítica" al interior de Juntos por el Cambio por la gestión al frente de la Casa Rosada entre 2015 y 2019: "No le cambiamos la vida a la gente, que la está pasando mal. Estuvimos llenos de buenas intenciones, pero también el infierno está empedrado de buenas intenciones".Por otra parte, cuestionó la movilización convocada contra la Corte Suprema de Justicia y afirmó: "Es lo más destituyente que vi en mi vida"."Es una locura que una banda de procesados y condenados diga que quiere cambiar la cabeza del Poder Judicial y que el poder político convalide. Un Presidente con huevos se para y dice... no, no, muchachos".