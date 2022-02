Sobre pase sanitario

Con la pandemia de Covid aterrorizando aún al mundo, la estrategia de los distintos gobiernos es incentivar o en algunos casos forzar la vacunación, más allá de las resistencias de grupos que se oponen a aplicarse lo que denominan un "ensayo" de laboratorio, en referencia a que las vacunas fueron aprobadas para un uso de emergencia sin completar los ciclos de investigación tradicionales para este tipo de desarrollos.

El debate incluye, entonces, conceptos sobre la ciencia y la medicina en cuanto pone en discusión la seguridad de las vacunas para la salud, y también sobre el derecho y lo legal, pues comprende la libertad individual de las personas. Es decir, aquellos gobiernos, instituciones o empresas que obliguen a inocularse contra el coronavirus podrían vulnerar el derecho básico a la libertad, argumentan quienes consideran que vacunarse o no debe ser una decisión individual.

En la Argentina, en la provincia de Buenos Aires se evalúa un proyecto para establecer la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid. De la misma manera, en el Congreso Nacional ingresó una iniciativa que va en la misma dirección.

En Rafaela, los niveles de cobertura de la campaña de vacunación son de los más altos del país. Más del 90 por ciento de la población cuenta con el esquema completo contra el Covid, esto es algo más de 100 mil personas. Además, más de un tercio ya recibió la dosis de refuerzo, lo que deja en evidencia que en la ciudad los grupos antivacunas son residuales. La provincia de Santa Fe muestra, también, muy buenos índices en el marco del operativo de vacunación y ahora avanza un paso más al lograr un acuerdo con las empresas que reúnen un número importante de trabajadores para llevar adelante la vacunación fábricas adentro.

Aquí se inscribe la preocupación de los empresarios por el impacto de la cepa Ómicron que aumentó exponencialmente el número de contagios en el país y obligó, por protocolos, a muchos a aislarse y faltar a su trabajo, lo que derivó en una crisis momentánea dentro de las empresas por el explosivo incremento del ausentismo laboral. Ante este panorama, y ante la certeza de que la nueva variante no tenía la letalidad de sus antecesoras, el Gobierno resolvió flexibilizar las condiciones para disponer cuando se debe aislar una persona contagiada o por tener un contacto estrecho.

En este marco, las empresas de alguna u otra manera se transformar en elementos de presión para forzar sin obligar a la vacunación. ¿Qué empleados pueden sostener sus convicciones de no querer vacunarse cuando la empresa le pide aplicarse la inyección contra el Covid? Entenderá, con sentido común, que si se niega quizás su puesto de trabajo corre peligro.

Un informe elaborado en el marco del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región reveló que el ausentismo laboral por Covid se había acercado al 20 por ciento en las empresas de la ciudad. Esto explica por qué las consultoras especializadas en empleo temporario se quedaron prácticamente sin reservas para cubrir vacantes generadas por los contagios.

El pase sanitario constituye otra herramienta modelada para estimular o forzar la vacunación. Si se exige la presentación de un certificado con el esquema de vacunación completo para ingresar a un bar, a un espectáculo, a un estadio de fútbol o para hacer trámites en oficinas públicas, como el Registro Civil, la EPE o Aguas Santafesinas en la provincia de Santa Fe, entonces se "invita" sin alternativas a inocularse. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe también dispuso que los policías que no se vacunaron deje su arma y solamente cumplan tareas de oficina, lo que en la práctica implica perder adicionales y por tanto cobrar un sueldo inferior. Se pega por donde más duele, el bolsillo.

En la provincia de Buenos Aires rige el pase sanitario para poder comprar pasajes y abordar micros de media y larga distancia.