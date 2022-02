Las tarifas de luz y agua no sufrirán aumentos en enero

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos, informó que los consumos de energía eléctrica y agua correspondientes al mes de enero, no sufrirán aumentos de tarifas.En los últimos meses de 2021 y enero de este año, se han evidenciado indicadores de actividad económica muy positivos, pero también han sido históricamente exigentes desde lo climático, con records de demanda, lo que impactó en la prestación de los servicios, explicaron desde la Secretaria.En ese sentido, el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina valoró: "En el marco del proceso de audiencias públicas que se vienen llevando adelante, y habiendo escuchado las diferentes posiciones con respecto a la calidad del servicio y las tarifas, consideramos pertinente no aumentar las tarifas en enero, lo que va en línea con lo que venimos diciendo desde el inicio de la gestión, que las tarifas no deben afectar el poder adquisitivo de las santafesinas y santafesinos, ni deben perjudicar el aparato productivo provincial", concluyó.