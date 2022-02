Al analizar el actual escenario sanitario, el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Dr. Diego Lanzotti, expresó que “lo que estamos viendo en estos últimos días es una disminución importante de la cantidad de hisopados, igualmente tenemos que considerar que desde hace 10 días se incentivó a respetar el protocolo que indica cuáles son los contactos estrechos y en una situación de alta circulación viral como teníamos hasta ahora, casi todos teníamos la posibilidad de remitirnos a un contacto estrecho cuando aparecían los síntomas. Otra cosa importante, es que desapareció el aislamiento por contacto estrecho a los vacunados, que también generó una condición epidemiológica distinta, y creo que eso se sumó a la baja real de los casos positivos, que como se ve a nivel provincial, en esta oportunidad se observó primero en Rafaela”.El funcionario, aclaró asimismo que si bien hubo una disminución de los hisopados, no hubo disminución en el porcentaje de positividad, eso significa que “las cifras absolutas indican números menores, las cifras relativas que es un porcentaje de positivos se mantienen, pero en realidad eso sucede porque se está acertando a quien se hisopa. Desde la Subsecretaría, creemos que el ritmo de hisopados hay que mantenerlo, porque siempre que descuidamos esta cuestión de los hisopados nos aparece el brote”.“Es importante que la gente que tiene síntomas y nexo epidemiológico continúe hisopándose, con el sistema de turnos que realmente está funcionando bien, para que tengamos una visión real de lo que verdaderamente pasa, sobre todo porque el Covid como es una enfermedad global, nos ha llevado a que todos tengamos en la mano estas cuestiones de las variantes; lo cierto es que lo de las variantes no es una cosa exclusiva del coronavirus. Todos los gérmenes y bacterias tienen sus variaciones genómicas y producen resistencia a distintos tratamientos y como todos ya sabemos, un niño empieza con una angina viral, termina con una angina bacteriana, empieza con un herpe y termina con estreptococo. Siempre la convivencia y la variación entre virus y bacterias es una norma”, manifestó el profesional.El Dr. Lanzotti, dijo que “todos tenemos que estar atentos a las tres columnas sobre la que se basa lo vinculado al Covid y que son: la vacunación, los hisopados oportunos y los cuidados con el uso de barbijo, distanciamiento y ventilación de ambientes, que creo que es la base para que no volvamos a tener otro brote”.EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA“La verdad es que este virus es raro y todo indicaría que actúa por brotes. En realidad, con distintas formas de medir los casos – Europa están hablando de sexta ola y nosotros estamos hablando de tercer ola-, pero todo podría indicar que la inmunidad que disminuye en 4 o 5 meses da lugar a otra ola. Nosotros estamos asistiendo en esta semana a la vacunación con tercer dosis a mayores de 40 años y esto es porque se están vacunando efectivamente los menores de 40 años, estamos asistiendo a una alta vacunación en menores de edad (esta es una cosa que no se da en otros países) y esto va determinar que nuestra curva sea distinta”, explicó el subsecretario de Salud. Y agregó: “Uno debería pensar que cuando llegue el invierno nos tiene que encontrar preparados para evitar que tengamos otro brote”.El Dr, Lanzotti explicó que etimológicamente el termino pandemia y endemia son muy similares y no hay una gran variación de una a otra y aclaró que “esto tiene que ver como uno toma la enfermedad, ya que hay que hay enfermedades que han sido erradicadas de mundo y hay otras que han sido erradicadas de algunos países. El Covid, dado que tenemos en el mundo muchos países que no han tenido vacunación o tienen un bajo porcentaje de vacunación, se sigue propagando”.“Más allá de que pasemos de pandemia a endemia, o que podamos tener controlada la situación del Covid, no vamos a llegar –por lo menos en los próximos años- a la erradicación, que es lo que uno busca. Hay muchas enfermedades que la Argentina ha estado a punto de erradicar, como por ejemplo el sarampión, y siempre aparece algún no vacunado que nos mueve el tablero”, finalizó.