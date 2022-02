Paloma Herrera anunció su renuncia al Teatro Colón

La exbailarina Paloma Herrera renunció a su cargo de directora del Ballet Estable del Teatro Colón y lo comunicó a través de las redes sociales. "Me voy del cargo después de 5 años, inmensamente agradecida al público que valoró desde el primer día mi gestión, demostrando siempre su enorme cariño y apoyo, y por supuesto a mi equipo de trabajo que estuvo a mi lado al pie del cañón siempre", escribió la marplatense.Y remarcó: "Seguiré trabajando y disfrutando de este arte maravilloso que es la danza, pero en lugares donde el amor a la danza se pueda disfrutar de verdad".Cabe destacar que en 2019 fue acusada de maltrato por Carla Vincelli, quien se quejó por haber perdido el puesto de primera bailarina. "Siento una gran tristeza. Durante 15 años he sido colega de ella y me conoce desde siempre. Jamás se me hubiese ocurrido que al asumir como directora, inexperta en el cargo, tuviese tanta falta de respeto y maltrato a todo el ballet y a mí como primera bailarina", manifestó en una entrevista con El Run Run del espectáculo.