El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero de cada año. Fue decretado en el año 1997 y la fecha fue elegida en conmemoración a la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, que se celebró el 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán.España se adhirió a este convenio en 1982, y más de medio centenar de humedales españoles se incluyen dentro de este convenio, entre ellos el Parque de Doñana, las Tablas de Daimiel, el Delta del Ebro y otros.26 años después de la firma de este convenio se celebró por primera vez el Día Mundial de los Humedales, en 1997.Humedales son los lagos, pantanos, marismas, manglares, ríos …Los humedales son extensiones de tierra, que tienen la particularidad de estar inundadas de forma permanente. En esta categoría están los pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares, los lagos, los ríos, etc. Son ecosistemas híbridos que pueden ser de agua dulce o salada y los llamados humedales artificiales como por ejemplo los embalses, las salinas o los estanques.Su importancia es fundamental para la vida en todo el planeta gracias a que son ecosistemas, donde viven un gran número de especies animales y vegetales, y que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima, creando de esta manera un equilibrio perfecto. Además, aportan al hombre recursos indispensables para disfrutar de una mejor calidad de vida.Sin embargo, hoy podemos ver con preocupación cómo los humedales corren el riesgo de desaparecer ya que se están degradando de manera vertiginosa. Se calcula que en los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales en todo el mundo.En líneas generales, los humedales son reservorios que albergan vida, y que contribuyen a crear un perfecto equilibrio en los distintos ecosistemas del planeta. Así que, de su perfecto funcionamiento, dependerá que:El 40% de los vegetales y animales que existen en todo el planeta sigan con vida.Más de mil millones de personas en todo el planeta puedan seguir viviendo de los humedales.En las turberas se encuentran concentradas el 30% del carbono que existe en toda la Tierra.Los humedales se encargan de eliminar los contaminantes y esto permite disfrutar de un agua limpia.Los humedales son grandes reservorios de agua.Los manglares y arrecifes de los humedales se encargan de proteger a los seres humanos contra los desastres naturales como las inundaciones y sequías.Son espacios que ayudan a crear condiciones para que exista la vida.Son lugares ideales para realizar actividades recreativas e incrementa el turismo.Si te interesa el bienestar de nuestro planeta y el que dejarás a las futuras generaciones, entonces es importante que, a partir de hoy, tomes conciencia de la importancia que tienen para la supervivencia del hombre, la preservación y cuidado de los humedales.Tenemos que hacer de nuestra casa, la Tierra, un lugar que sea verdaderamente sostenible y eso sólo lo lograremos, valorando y protegiendo cada día el único lugar habitable, que por ahora tiene la raza humana. Ahora es el momento y no mañana, por ello, sería interesante que cada persona se cuestionara ¿Qué deberíamos hacer para proteger los humedales?Cuando se visiten estos lugares, evita arrojar basura o desechos tóxicos. Lo más recomendable es depositarlos en los lugares destinados para tal fin.Ser respetuosos con las distintas especies vegetales y animales que habitan los humedales. Actividades como la caza y la pesca tienen un impacto negativo en el equilibrio de estos ecosistemas. ¿Sabías que anualmente mueren miles de especies en todo el planeta?Ver los humedales como lugares exóticos y mágicos, en los cuales el hombre puede reencontrarse con la naturaleza de una manera sana, amigable y generosa.Aunque son lugares usados para la práctica del turismo, es importante tener presente que su función es brindar recreación pasiva, sin que haya alteración o perjuicio de estos ecosistemas.Asumir la responsabilidad de cuidar y preservar los humedales, así como denunciar las irregularidades o daños a los cuales puedan ser sometidos en un momento determinado.Entender que las pequeñas acciones o pasos que demos hoy en pro del cuidado, protección y salvación de los humedales, será la diferencia del mañana, donde podamos dejarles a nuestros hijos un planeta mejor.Humedales para la disminución de desastres en todo el mundoLos humedales son ecosistemas que sirven para el sustento alimenticio y proveer de agua dulce a millones de personas en todo el planeta, además de ayudar a controlar los efectos del cambio climático que tanto preocupa a los científicos y la población en general.Actualmente la Convención Ramsar ha nombrado más de 2.300 humedales en todo el globo, que están protegidos ya que no solo representan una barrera para frenar los efectos meteorológicos y el daño climático, sino que también son considerados un patrimonio de incalculable valor para toda la humanidad.Si te importa el bienestar de tu planeta puedes aportar un granito de arena para que el Día Mundial de los Humedales sea una fecha significativa en la conciencia y en el corazón de cada ser humano.Aprovecha este día hacer algo simbólico como regar una planta, cuidar un animal, usar el agua de forma racional o simplemente informate sobre el tema. Así estarás contribuyendo, de alguna manera, a cuidar y valorar las distintas especies vegetales y animales que existen en el planeta.Además, también puedes compartir tus experiencias a través de las redes sociales con el hashtag #DiaMundialdelosHumedales.