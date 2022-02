Adrián Bertolini: tres décadas en la conducción del SOEM

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En esta ciudad se da un caso atípico en la dirigencia gremial, Adrián Bertolini, dirigente de extracción radical lleva treinta años conduciendo el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, con indiscutible liderazgo y el poder plasmar logros que proyectan a la organización gremial.Recientemente entrevistamos a Bertolini, a continuación ofrecemos sus respuestas,"Me hice cargo de la Secretaría General del SOEM el 04/06/1992 debido a la renuncia del entonces Secretario General ya que ocupaba hasta ese momento la Secretaría Adjunta."Todos conocen mi militancia política desde muy chico habiendo ocupado numerosos espacios en las filas de la UCR pero desde lo sindical no contaba con militancia de ningún tipo, pero me invitan a sumarme en 1991, cosa que acepté como un nuevo desafío ocupando la Secretaría Adjunta por unos pocos meses ya que en junio de 1992 renuncia el entonces Secretario General y estatutariamente me correspondía hacerme cargo, cosa que dudé por la falta de experiencia gremial y además era muy joven, solo tenía 24 años, aceptando finalmente ante la insistencia del grupo que integrábamos en ese momento la CD."Poco a poco fuimos marcando el estilo de una conducción y con muchas ganas nos pusimos a trabajar con la idea de trabajar por un sindicalismo diferente, de cara a la gente, con un profundo sentido social, sin distinciones de ningún tipo, ni ideológico. Y este sin dudas alguna ha sido uno de los grandes aciertos para lograr crecer en forma permanente porque cuando en un sindicato se mete la política la cosa no termina bien."Yo recuerdo que cuando ingresé a trabajar a mi me negaron la afiliación sindical por ser Radical, esos mismos que en su momento me la negaron, varios de ellos integraron la Comisión Directiva que yo encabecé. Eso marca a las claras el estilo de trabajo que le pusimos cuando llegamos a la conducción de nuestra organización sindical y vaya que nos dio resultados. Cuando asumí contábamos con 130 asociados, un gremio totalmente dividido, el personal administrativo no era afiliado, contábamos con 5 comunas adheridas. Hoy contamos con 14 comunas adheridas, casi 500 afiliados, el 98% afiliado incluyendo todo el personal administrativo incluyendo los jerarquizados. Eso marca a las claras el cambio que se hizo, el cual nos ha costado muchísimo.Con respecto a la relación con los distintos Intendentes y funcionarios, nosotros siempre priorizamos el diálogo y el respeto mas allá de las posturas y puntos de vista diferente que podemos tener, que además son lógicas, pero siempre priorizando el diálogo y el respeto por las personas, existiendo diálogo siempre existe una solución Si me preguntas con quien tuvimos mejor afinidad, podría decirte que dos Intendentes nunca cortaron el diálogo con nuestra entidad: Gonzalo Toselli y Ezequiel Bolatti, mas allá que hemos tomado medidas con ambos, la relación sindical nunca se cortó y siempre logramos soluciones en el marco de la mesa de negociación entre el Municipio y el Sindicato. En cambio, Intendente como Trinchieri, una persona que en lo personal nunca tuve inconvenientes pero desde lo sindical no existía contacto."Recuerdo haber solicitado audiencia por nota en 29 oportunidades y no logramos ser atendidos y los problemas eran muchísimos porque al no ver diálogo los ánimos no eran los mejores. Pero obvio, son criterios y estilos diferentes. Nosotros podemos tener mil diferencias pero nos sentamos a dialogar y a intercambiar opiniones hasta que la solución llega."Con relación al crecimiento de nuestra organización en los últimos años es producto no tan solo por una administración clara y austera, sino por lo que también nos trazamos al comienzo. La actividad sindical nosotros consideramos que solamente no es trabajar para mejorar el salario y en lo laboral o el de hacer un paro o una movilización. Entendemos que es trabajar en cada momento de la vida de nuestros trabajadores: lo social, la educación de nuestros hijos, la recreación, la salud, creciendo como institución, en fin, trabajar en estos temas también es mejorar las condiciones de nuestros trabajadores y su familia. Fue así que venimos trabajando intensamente en muchos proyectos: nuestro Campo de Deportes y Recreación que día a día le vamos agregando obras: salón de fiestas, pileta, canchas de bochas, quinchos, Paseo del Cincuentenario recientemente inaugurado, estamos llevando a cabo una nueva edición de nuestra Colonia de Vacaciones que asiste una gran cantidad de hijos y nietos de afiliados, también tenemos previsto llevar a cabo el próximo Sábado 12 de Febrero el “1er Festival del Chamamé”.En estos momentos estamos trabajando en la etapa final del Jardín Materno, Biblioteca, Sala de Informática y Estudios. Este proyecto además de ser muy importante desde lo social, también servirá para contribuir en la educación de nuestros chicos, sumándole la entrega de los útiles escolares, estamos trabajando en el armado de un sistema de becas, en fin, estamos en todo momento de la vida familiar. Otro proyecto de cara al futuro es la construcción de la nueva sede Gremial que contará con un importante auditorio que estará abierto a la comunidad, 3 consultorios, enfermería, odontología, obra social, un local comercial, 2 habitaciones para que puedan alojarse asociados de otras localidades cuando vienen a la ciudad por cuestiones de salud, las oficinas sindicales, el local de la Mutual Sindical que sin dudas es el nuevo proyecto que marcará un antes y un después en la vida institucional del SOEM.La Mutual Sindical del SOEM fue presentada en sociedad en el marco del cincuentenario a finales de 2021, luego de intensas gestiones a lo largo de cuatro años hemos logrado obtener las habilitaciones correspondientes y estamos trabajando intensamente para contar con beneficios y servicios en favor de la familia municipal. En estos momentos estamos prestando 23 servicios a través de reintegros en todo lo relacionado a salud, hemos firmado un convenio para ofrecer el servicio de turismo, pequeñas ayudas económicas, hemos firmado un acuerdo de cooperación intermutual con una entidad de Santa Fe, estamos trabajando para que en pocos días lancemos importantes beneficios, como por ejemplo contaremos con Gestoría del Automotor y Previsional, en fin estamos trabajando en un ambicioso proyecto que en poco tiempo sin duda alguna será fundamental para los trabajadores y su familia. Otro proyecto que hemos encarado fue el de contar con un Panteón Social y estamos por comenzar el segundo, sin dudas, que se trata de otro proyecto con un alto contenido social. Estamos trabajando para dar solución a la problemática de la vivienda. Hemos realizado un relevamiento para contar con información precisa, estamos realizando gestiones en distintos organismos públicos y privados, firmamos un acuerdo con el Municipio para contar con terrenos. En fin es un tema que de una manera u otra trabajaremos y daremos solución en el próximo período.Otro proyecto que hemos presentado en momentos de presentar la Mutual Sindical fue el de la construcción de un Comedor y una posada con 10 habitaciones sobre calle San Juan en nuestro Campo de Deportes y Recreación. Este ambicioso proyecto sin dudas muestra a las claras el compromiso de nuestra entidad con la comunidad toda y la política de crecimiento trazada. Este proyecto ya cuenta con todos los planos y permisos, estando previsto dar inicio en el transcurso de este año. Obviamente que llevará tiempo su realización por razones económicas, nuestra entidad es chica y los recursos no sobran, pero con el esfuerzo que ponemos a cada cosa que emprendemos y con el acompañamiento de los trabajadores será una realidad.Por otro lado apadrinamos la Plaza de los Trabajadores del Barrio SanCor, otra muestra mas del compromiso que tenemos en el SOEM hacia nuestra comunidad.En los proyectos figura la construcción de un hotel- según fue anunciado oportunamente- ¿cuándo se iniciaría la obra?"Con respecto a la situación gremial del sector, aguardamos con muchas expectativas la convocatoria de la Paritaria Municipal que seguramente se producirá a fines de febrero o marzo para que podamos discutir la política salarial del sector, teniendo en cuenta la actual situación económica y la inflación consideramos fundamental y urge lograr un acuerdo para llevarle a nuestros trabajadores cierta tranquilidad económica en el seno de su hogar mas allá del momento de incertidumbre que todos vivimos producto de la situación económica."Algo importante de señalar son los numerosos acuerdos alcanzados desde nuestra organización: acuerdo por una hora mas de trabajo, complemento de antigüedad, adicionales como por ejemplo: función administrativa, dedicación completa, recolección de residuos, cementerio, complemento en asignaciones familiares, reconocimiento por años de servicio, retiro especial, ampliación licencia por maternidad, paternidad, día de cumpleaños, violencia de género, tolerancia adicional por presentismo, subsidio por fallecimiento y jubilación, entre otros.Estos acuerdos en gran medida y luego de intensas gestiones ante los Presidentes Comunales de nuestra zona de actuación hemos logrado en los últimos meses suscribir numerosos acuerdos, estando previsto continuar cerrar otros que aún están pendientes.