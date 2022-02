Premio adquisición 8 M

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El Municipio local hizo saber que, a través de la Coordinación de Cultura y Promoción Territorial, te invita a participar del Premio "Adquisición 8M".El concurso tiene como objetivo exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Las propuestas podrán presentarse hasta el 5 de febrero.Es una convocatoria creada en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, y que lleva a cabo el Ministerio de Cultura a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, con el apoyo de la Dirección Nacional de Políticas Culturales para la Igualdad de Géneros de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad perteneciente al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.Exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias.Se busca continuar con una política de adquisición de obras de arte que visualice como criterio fundamental la necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y la situación crítica de paridad de género en la conformación de las colecciones públicas.Se destinará en concepto de premios la suma de($ 4.800.000), distribuidos en(premios de($ 600.000) cada uno. Las obras presentadas serán exhibidas en el Centro Cultural del Bicentenario “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” -si las condiciones sanitarias imperantes así lo permiten- para su posterior selección y premiación.A creadoras, creadores y artistas de todas las disciplinas de las artes visuales sin límite de edad ni requerimientos de trayectoria.Se podrá presentar una sola obra por participante en cualquier técnica y/o soporte (pinturas, dibujos, grabados, fotografías, collage, esculturas, instalaciones y videos, entre otros), no siendo necesario ni excluyente que las obras sean inéditas. No se considerarán restricciones de fecha de realización ni de participación previa en exposiciones.