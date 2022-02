"Nos meten la mano en el bolsillo", expresó Schiaretti

CÓRDOBA, 2 (NA). - El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, lanzó ayer duras críticas sobre la Casa Rosada, a la que acusó de meter "la mano en el bolsillo" de la provincia, además de no tener una mirada federal.Al abrir un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura local, Schiaretti se quejó por lo que consideró una desigual distribución de los subsidios en energía y transporte, con "privilegios en detrimento del interior profundo de la Patria".A su entender, esa decisiones del Gobierno Nacional son una manera de "meterle la mano en el bolsillo" a los cordobeses."Los cordobeses no le debemos nada a la Nación, al contrario. Es ella quien nos mete la mano en el bolsillo", se quejó."Si bien en 2021 rebotó la actividad económica se siguen profundizando las causas del estancamiento y el declive de las últimas décadas. Seguimos siendo un país unitario, donde el Estado nacional gobierna fundamentalmente para el AMBA", resaltó.El mandatario provincial aseguró que los subsidios del transporte de pasajeros del área metropolitana "pasaron a concentrar el 83,2% en la energía eléctrica, mientras en el interior del país cada provincia se hace cargo de su distribución".En ese sentido, indicó que las empresas Edenor y Edesur recibieron 112.000 millones de pesos por ese concepto, y que "lo mismo sucede con las cloacas y el agua"."Es la Nación quien presta el servicio solo en el AMBA a través de AYSA, que en 2021 recibió 102.000 millones del Tesoro nacional y recibirá 193.000 millones en 2022″, afirmó Schiaretti.Y agregó: "Córdoba reitera el reclamo de que se elimine este impuesto que no existe en ningún lugar de nuestra América Latina, ni en ningún lugar en el mundo. Que se eliminen inmediatamente las retenciones al complejo lácteo, manicero y de legumbres. Asimismo, reclamamos que se acabe inmediatamente con el cepo a la exportación de carnes que perjudica a nuestra producción y no logró nunca bajar su precio en la mesa de los argentinos".