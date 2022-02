Marcha por Justicia sin tintes ideológicos

Provenientes de distintos puntos de la provincia, se convocaron en la ciudad de Santa Fe, las agrupaciones sociales que reclaman, "la vigencia de la Constitución Nacional, el cumplimiento del Código de Procedimiento Penal, el respeto al debido proceso, un juicio acorde a las leyes y principios vigentes y no intoxicada con ideologismos".

De esta convocatoria participó la agrupación local Rafaela por Verdad y Justicia -que tiempo atrás se manifestó en idéntico sentido en Rafaela-, y otras que bregan en la misma línea como: "Ni Uno Menos", Profesionales Víctimas de Denuncias Falsas, "Justicia por Miguel", Docentes y Profesores Autoconvocados, "S.O.S. Hombres", Rosario Feliz y Padres y Abuelos Separados del Vínculo de sus Hijos y Nietos (PAyAB).



LA MARCHA

La marcha tuvo su primera parada frente a los Tribunales santafesinos, donde expresaron un fuerte repudio al accionar de Fiscales del MPA del grupo GeFaS, donde actúan, "fiscales que se autodeclaran feministas, algo inconcebible en la Justicia que debe ser imparcial", señalan.

Los autoconvocados expresaron asimismo en un comunicado recibido en esta Redacción que, "se arman causas, no se tiene en cuenta lo declarado por los testigos, los peritos, se aplican prisiones preventivas que no corresponden. Las Cámaras Gesell son manipuladas por los grupos armados por las fiscales y jueces muy temerosos al escrache y sanciones que propician los grupos feministas y a las que las fiscales pertenecen, como sucedió con el juez Mingarini y otros".

Sostienen además los participantes de esta manifestación que, "con todo esto se observa que lograron establecer la mal llamada «perspectiva de género» en la Justicia, que culmina con inocentes condenados, la destrucción de las familias, hijos que quedan sin padres, y sin coberturas sociales, ya que pierden sus

trabajos, y familias en estado desesperante".



DENUNCIAS

FALSAS

Los integrantes de Rafaela por Verdad y Justicia señalaron además en el escrito distribuido a la prensa que, "El Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) informa que 2 de cada 3 denuncias por abuso son falsas, sin embargo, no existe casi denunciado que haya sido absuelto, las cárceles tienen una desproporción de estos internos con relación a los detenidos por robo y otros delitos, que habla por si solo del desastre del Poder Judicial. Reclaman también por el cese del acoso a los abogados defensores que denuncian los delitos cometidos por las fiscales (sic)".

Continuando con la marcha, la segunda parada fue en Casa de Gobierno, donde se reclamó al Gobernador medidas a su alcance para frenar esta escalada, "que se agravó con el armado del Ministerio de la Mujer, luego fue el turno del Colegio de Abogados, que rápidamente se expresaron a favor de Fiscales que denuncian hechos falsos con pruebas contundentes, y cuando acosan a un colegiado callan", señalan siempre en su declaración.

Seguidamente la manifestación paró en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) donde funciona GeFaS, finalizando en la Legislatura.

"Cada vez -concluyen los organizadores- son más la agrupaciones que surgen denunciando este inaceptable funcionamiento de la Justicia santafesina, totalmente sumisa a la ideología misándrica, que está destruyendo cada vez más familias, donde los profesionales, docentes y ciudadanos en general quedan bajo las garras de esta «pandemia feminista»", cerraron.