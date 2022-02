El retiro de Tom Brady

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Tom Brady, leyenda del Fútbol Americano y considerado el mejor jugador de la historia de ese deporte, oficializó su retiro como profesional a los 44 años, luego de 22 temporadas en las que logró un récord de siete títulos de Super Bowl. Fueron semanas de incertidumbre sobre el futuro de Brady, quien reconoció no estar "al ciento por ciento para tener éxito", por una mezcla "física, mental y emocional"."Siempre he creído que el deporte es un todo o nada . Si no estás al 100% no vas a tener éxito. Y el éxito es lo que yo amo de nuestro deporte. Es una mezcla física, mental, y emocional que me hace llegar al máximo. Y lo he intentado durante 22 años, sin atajos en el campo o en la vida", publicó en un extenso mensaje en sus redes sociales."Es difícil de escribir, pero aquí va: no voy a tener ese compromiso competitivo nunca más. He amado mi carrera en NFL, y ahora quiero utilizar mi tiempo y energía en otras cosas. Me he hecho muchas preguntas, y estoy orgulloso de lo conseguido. Pero entrenadores, fans y compañeros merecen el 100% por mi parte. Por ello, es mejor dejar el terreno de juego a una nueva generación", indicó.Durante el fin de semana había habido indicios sobre este asunto, luego que su equipo Tampa Bay Buccaneers perdió frente a Los Angeles Rams la posibilidad de llegar al Super Bowl. "No estoy pensando en nada que vaya más allá de los próximos cinco minutos", había declarado en la conferencia de prensa posterior a ese encuentro, para disparar los rumores.Ese mismo sábado, la National Football League (NFL) dio más indicios en sus redes sociales al postear una imagen con el número 12, que identifica a Brady, su nombre, un resumen de sus logros y la frase "nadie lo hizo mejor".La NFL recordó que fue elegido tres veces como MVP (jugador más valioso) de la temporada y otras cinco veces como MVP del Super Bowl.